‘Po kaloj një periudhë të shëmtuar’/ Zbulohen letrat e divorcit të Princeshës Diana nga Mbreti Charles

Janë zbuluar një sërë letrash të shkruara nga Princesha Diana që tregojnë se sa të vështirë e ka pasur divorcin e saj “të dëshpëruar dhe të shëmtuar” nga Charles .









32 letrat dhe kartat e mesazheve “emocionalisht të papërpunuara” iu shkruan miqve të saj Susie dhe Tarek Kassem gjatë ndarjes së saj publike dhe të ashpër nga mbreti tani, raporton The Mirror.

Në to ajo përshkruan se si kishte mbetur “në gjunjë” për zgjidhjen e divorcit.

Ajo gjithashtu shkruan për frikën se telefoni i saj do të përgjohej në një linjë komploti që u shfaq në serinë e fundit të The Crown, bën gërmime të mbuluara në familjen mbretërore për izolimin e saj dhe falënderon Kassems që e ftuan atë të kalojë një Krishtlindje dhe Pashkë të vetmuar me ta. .

Familja Kassems thotë se zotërimi i dokumenteve prekëse është një përgjegjësi që ata nuk duan t’ua kalojnë fëmijëve apo nipërve të tyre dhe po i shesin në ankand për rreth 90,000 £. Të ardhurat do të dhurohen për bamirësi të mbështetur nga Diana.

Në një letër të datës 20 maj 1996, Diana shkruante: “Nëse një vit më parë do ta dija se çfarë do të kaloja këtë divorc, nuk do ta kisha pranuar kurrë. Është e shëmtuar”. Një tjetër shënim, i shkruar në prill 1996, i referohej vendimit të saj për të anuluar një udhëtim në opera për shkak të tensionit të ndarjes së saj.

Diana shkroi: “Po e kam shumë të vështirë dhe presioni është serioz dhe vjen nga të gjitha anët. Është shumë e vështirë të mbash kokën lart ndonjëherë dhe sot jam në gjunjë dhe dëshiroj që ky divorc të kalojë pasi kostot e mundshme janë të mëdha”.

Familja Kassem kanë mbajtur në dorë korrespondencën e Dianës dhe tani po e shesin atë në Lay’s Auctioneers of Penzance, Cornëall.

Ato shiten në pjesë individuale, por kanë një vlerësim të përgjithshëm prej 90,000 £.

Princesh Diana kishte një lidhje të fortë me familjen Kassem dhe është e qartë se sa shumë Diana e vlerësonte miqësinë, mbështetjen dhe këshillat e tyre në një kohë trazirash të mëdha emocionale për të.