A do të jetë në protestën e thirrur nga Berisha? Bardhi surprizon me përgjigjen e tij: Unë mbështes çdo…

Deputet i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, edhe pse është pozicionuar kundër Sali Berishës, ka deklaruar se e mbështet protestën e thirrur nga kryedemokrati.









Bardhi theksoi në Euronews Albania se ai unë mbështet çdo protestë kundër qeverisë.

“Nëse bëhet fjalë për skandalin McGonigal është kundër qeverisë dhe unë mbështes çdo protestë kundër qeverisë,” – u shpreh Bardhi i cili shtoi se do të jetë i pranishëm në protestë.

Ndryshe nga protesta në të njëjtën ditë me samitin e BE-së, ku Bardhi nuk mori pjesë pasi nuk ishte dakord me organizimin e një proteste në të njëjtën ditë me samitin.