Akuzohen për krime lufte, gjykata e Apelit të Speciales ul dënimin për anëtarët e UÇK

Paneli i Gjykatës së Apelit të “Speciales” për hetimin e “krimeve” të anëtarëve të UÇK-së, ka vendosur të ulë për tre muaj dënimin ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt.









Ata do të dënohen me nga 4 vite e 3 muaj burg, për krime që pretentojnë se nuk i kanë kryer kurrë.

Kryetarja e turpit gjykues, Michele Picard ka lexuar vendimin:

“Lë në fuqi me përjashtim të mospajtimit të gjykatësit Ambos verdiktin e fajësisë së zotit Gucati dhe Haradinaj për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përmes kërcënimit të rëndë sipas pikës 1 të akuzës.

Anulon vendimin e njësuar prej 4 vjet e gjysmë burgim për zotin Gucati dhe zotin Haradinaj dhe cakton, me përjashtim të mospajtimit të gjykatësit Ambos, një dënim të njësuar me 4 vjet e tre muaj burgim për zotin Gucati dhe 4 vjet e tre muaj për zotin Haradinaj duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim.

Lë në fuqi dënimin shtesë për zotin Gucati dhe Haradinaj me një gjobë prej 100 eurosh. Vendos që ky aktgjykim të zbaothet me një efekt të menjëhershëm. Urdhëron që në pajtim me nenin 50 paragrafi 1 dhe rregullën 166, zoti Gucati dhe Haradinaj të mbesin në paraburgim deri në finalizimin e masave për transferimin e tyre në shtetin ku do të vuajnë dënimin”, ka thënë gjyaktësja.