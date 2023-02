Arrestohet shqiptari në Ferrara, udhëtonte me makinë të vjedhur dhe me revole!

Një person me kombësi shqiptare, i ndaluar nga karabinierët gjatë një kontrolli, u arrestua nga ushtarakët pasi posedonte një revole. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen rreth orës 19:30 të së martës së 31 janarit në via Modena, pranë kazermës së Karabinierëve në Porotto. Ushtria urdhëroi ndalimin e makinës, me ngjyrë të bardhë, e cila më vonë u zbulua se ishte vjedhur në një rajon tjetër









Shoferi, i cili shfaqej i acaruar dhe nervoz, ka reaguar ndaj ushtarëve me kërcënime, duke i shtyrë e tërhequr dhe duke u përpjekur të mos kontrollohej.

Pas një kontrolli personal, shqiptarit iu gjet një revole, të cilën e mbante pa pasur të drejtë. Më pas ai u dërgua në zyrat e stacionit lokal për formalitetet e zakonshme dhe më pas u shpall i arrestuar. Këtu ai u mbajt në dhomat e sigurisë të Komandës Provinciale të Karabinierëve të Ferrarës në pritje të gjykimit të drejtpërdrejtë.

Mëngjesin e sotëm u zhvillua seanca ndaj tij në Gjykatën e Ferrarës: gjyqtari, përveç vleftësimit të arrestit të kryer nga Karabinierët, nisur nga rrezikshmëria e të akuzuarit, urdhëroi transferimin e tij në burgun lokal, në masën paraprake. në pritje të gjykimit shumë të drejtpërdrejtë të shtyrë në ditët në vijim.