Dhunimi i 4-vjeçares! Nëna: Fëmija i bërtiti mjekut – Babai mohon gjithçka

Një djalë 4-vjeçar në Greqinë e Veriut ka përjetuar momente tmerri nga babai i tij, djali i një prifti, i cili dyshohet se e ka përdhunuar vazhdimisht dhe madje ka filmuar torturimin e fëmijës në prani të të moshuarit.









“Dua që të shihet e vërteta, të dalë më në fund në dritë për këta përbindësha që po përpiqen në çdo mënyrë të fshehin fytyrat e tyre”, tha nëna e 4-vjeçares duke folur për Mega.

“Kam dhënë bashkëkujdestarinë dhe përmes bashkëkujdestarisë mësova të gjitha gjërat që abuzonin me fëmijën. Gjithçka që fëmija im i rrëfen këto tmerre. E kam rritur me aq edukatë, dashuri, përkushtim”, shtoi ai.

Nëna e të miturës vuri në dukje se 4-vjeçarja po “ulërinte” gjatë ekspertizës mjeko-ligjore. “Nuk mund ta imagjinoni sa turbulente ishte. Ajo qante dhe vetëm qante. Katër muaj i larguan mavijosjet”.

Siç vuri në dukje ajo, fëmija sot: “është kryesisht negative të shkosh në shkollë. Ajo duhet të socializohet. Kam frikë për të ardhmen e saj, kërkoj drejtësi. Unë dua që këta monstra të paguajnë për dëmin që i bënë fëmijës tim”.

“Fëmija im jetoi gjithë këtë. Normalisht duhet të mësojë përralla dhe thotë se është plak. Jam në shok, po mundohem ta mbështes”.

Babai ishte i pabesë dhe gjyshja ecte lakuriq, tha nëna në dëshminë e saj.

Rasti doli në dritë pas denoncimit të nënës së tij, e cila kuptoi se fëmija kishte shenja në të gjithë trupin dhe filloi të shprehte një sjellje seksuale të pazakontë për moshën e saj, thekson për protothema.gr nëna në dëshminë e saj.

“Kur e mora fëmijën shkuam së bashku në supermarket dhe aty në një moment kur fëmija hoqi kapelën e pashë që ishte goditur në ballë nga ana e majtë. Më pas i thashë të ngrinte këmishën dhe zbulova se edhe ajo ishte goditur në sternum. Pastaj kur shkuam në shtëpi dhe e lava, pashë që ishte rrahur në këmbë dhe në duar”, ka treguar nëna në fillim të korrikut, disa ditë pasi fëmija u kthye nga shtëpia e ish-bashkëshortit.

Më pas, 38-vjeçarja tregon se si ka marrë vesh që fëmija i saj është abuzuar seksualisht dhe kush është autori i abuzimit: “Më bëri përshtypje të veçantë që fëmija nuk kishte oreks dhe ishte vazhdimisht e trishtuar dhe nuk fliste fare. Kohët e fundit fëmija ka humbur katër deri në pesë kilogramë. Fëmija im për herë të parë filloi të qante në gjumë dhe të zgjohej. Më 6 korrik pashë fëmijën të shtrirë lakuriq në krevat dhe duke luajtur me nishanin e tij. Pastaj e pyeta se çfarë po bënte dhe ai më tha që babai e bëri këtë dhe se ai e preku me nishanin e tij, të cilin djali i vogël e quan një vidë, në prapanicë”.

“Gjyshja ecte gjithmonë lakuriq”

Nëna e djalit e kishte kuptuar se diçka nuk shkonte pasi sa herë fliste me të me video-telefonatë ajo ishte gjithmonë lakuriq.

Në dëshminë e saj, 38-vjeçarja flet edhe për rolin e gjyshes, e cila sipas përshkrimeve të të miturës, sillej vazhdimisht lakuriq nëpër shtëpi, duke e goditur dhe puthur në organet gjenitale.

“Ajo e bënte fëmijën të përkëdhelte nishanin e tij dhe fuste gishtin në anusin e tij”, tha ajo.

Fëmija është ekzaminuar nga psikologu i fëmijëve, i cili ka konstatuar se 4-vjeçarja ishte abuzuar seksualisht nga babai dhe gjyshja.

Në fakt, gjatë bisedës që ka bërë me 4-vjeçaren janë zbardhur të gjitha detajet e tmerrit që dyshohet se ka përjetuar fëmija në shtëpinë e babait të tij.

Zbulohen provat që ka dhënë vetë fëmija për “ngacmimet” që i ka bërë i ati…

4-vjeçarja e ka quajtur “vidhos” molekulën mashkullore dhe siç ka treguar, babai e ka detyruar t’i përkëdhelte organet gjenitale. Djali tha se babai i tij i preu pantallonat me gërshërë.

– “Babi po grindej me mua, më quajti fëmijë i keq”,

– “E preka vidën e babit”, janë disa nga fjalët e viktimës së mitur që përshkruan ferrin që ka jetuar.

Në një moment tjetër në ekzaminimin e tij, fëmija përmendi se babai i tij e ka lënduar me “vidën” e tij të cilën e ka futur “ngadalë”.

“Babi më goditi”

Sipas përshkrimeve të 4-vjeçares, një rol aktiv në abuzimin që ka pësuar ka luajtur edhe gjyshja e tij. Gjyshja ecte gjatë gjithë kohës lakuriq nëpër shtëpi.

“Babai i vinte prangat gjyshes kur luanim ‘policët dhe hajdutët’. Kur luanim ‘vidën’, ai shkrepi me kamerë”.

Gjyshja ka qenë ajo që ka futur gjoksin në gojën e fëmijës së pambrojtur, ndërsa në një pikë tjetër të ekzaminimit 4-vjeçarja flet për “buzëkuqin e kuq” që i ka vënë vetë nishanit me buzët e saj…

Përveç akteve vulgare dhe të shëmtuara, dyshohet se babai dhe gjyshja e tij e kanë rrahur në fytyrë dhe në organet gjenitale.

Tortura e 4-vjeçares nuk u ndal me kaq, pasi babai i saj shfaqet përmes përshkrimit të viktimës duke regjistruar veprimin e tij të neveritshëm me një aparat fotografik.

“Babi më mbylli gojën me shirit dhe më lidhi këmbët…Babi më goditi, më debatoi, më tha p…i”…Më merrte në kamera dhe më tregonte në televizor”, ka përshkruar viktima e mitur. tek psikologu i fëmijës dhe punonjësi social që e ka ekzaminuar. Nga ekzaminimi i të miturës janë konstatuar shenja të rënda abuzimi dhe njohuritë e tij për aktet seksuale nuk korrespondonin me moshën e saj.

“Është nisur një ndjekje penale e paprecedentë me denoncimet e viktimës së mitur, vlefshmëria e së cilës konfirmohet pa mëdyshje nga psikologu i fëmijëve dhe punonjësja sociale. Ndërsa edhe raporti mjeko-ligjor, i cili fatkeqësisht është kryer me vonesë disaditore, është bërë me vështirësi shumë të rënda, pasi fëmija nuk bashkëpunonte, dhe nga ana tjetër, u konstatua se kishte ende plagë të dukshme në duar dhe këmbët për të cilat më vonë fëmija ia atribuoi faktit që i ati e prangosi. Celulari që është konfiskuar nuk është përdorur dhe është bërë 45 ditë pas denoncimit, pra është i papërshtatshëm”, shprehet për protothema.gr avokati i nënës së 4-vjeçarit, zotit Yiannis Marakakis.

“Gjithçka është një gënjeshtër”

Nga ana e tij, me anë të avokatit, babai pretendon se gjithçka është gënjeshtër dhe beson se qëllimi është që ish-bashkëshortja t’ia marrë fëmijën.

“Akuzat ndaj klientit tim dhe nënës së tij, të cilat janë bërë publike, janë krejtësisht të rreme. Motivi i ankuesit është fyerja dhe diskreditimi i personalitetit të drejtorit tim, babait të fëmijës, me qëllim që të arrihet largimi prindëror nga të afërmit e familjes së tij atërore dhe kjo sjellje daton që nga koha kur u prish jeta bashkëshortore. dhe janë dhënë urdhra gjyqësore vendime që e vërtetojnë”, tha Maria Hatziharisi, avokatja e babait të 4-vjeçares, duke folur për Mega.