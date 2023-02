EMRAT/ Aksidenti me vdekje te rruga ‘Kastriotët’, identifikohet viktima 35-vjeç dhe dy shoferët (VIDEO)

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Tiranë, pranë rrugës ‘Kastriotët’ ku dy automjete janë përplasur ‘kokë për kokë’ duke lënë pas një viktimë dhe dy të plagosur.













Burime për median konfirmojnë se 35-vjeçari që ka humbur jetë është shtetasi Avni Gjuni, ndërsa kanë mbetur të plagosur drejtuesit me mjeteve Murat Dorezi dhe Egzon Murataj.

Në videon e mësipërme shihet se si automjeti ka dalë nga rruga dhe për pasojë është përmbysur, duke shkaktuar një ngjarje të rëndë.

Njoftimi i policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 02.02.2023, në rrugën “Kastriotët”, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin E. M. me automjetin me drejtues shtetasin M. D. Si pasojë e aksidentit, pasagjeri që ndodhej në automjetin me drejtues shtetasin E. M., shtetasi A. Gj., rreth 35 vjeç, ka ndërruar jetë, ndërsa drejtuesit e dy mjeteve ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.