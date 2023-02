“Koha ime te Tirana kishte përfunduar”, Ismajlgeci tregon për “Panorama TV” prapaskenat e transferimit në Bosnje: Shehi u mërzit, por unë e shoh si trampolinë

Marsel Ismajlgeci ka qenë i ftuar në një lidhje direke në emisionin “Panorama Sport” në “Panorama TV”, ku ka treguar emocionet dhe prapaskenat e transferimit te Zrinjski në Bosnjë Hercegovinë.









Në bashkëbisedimin me moderatoren Vjosana Nozllaku, ish-kapiteni i Tiranës tregoi se ndonëse bëhej fjalë për një kampionat të panjohur për shqiptarët, ai vetë e shihte si një trampolinë për një kampionat më të fortë.

“Është e vërtetë që isha kapiteni i Tiranës këtë vit, por besoj se ishte lëvizje e mirë se mendoj që koha ime të Tirana kishte përfunduar. Mendoj se është lëvizje e mirë te kampionët e Bosnjës se ata luajnë në Europë dhe mendoj se është një lëvizje e mirë.

Si u bë transferimi? Me këtë pjesë janë marrë menaxherët, nuk e dija derisa erdhi oferta në ditët e fundit të merkatos. Unë mendoj se duhet t’i bëj hapat avash-avash, të shkoj në një ekio të mirë në një kampionat më të fortë. Jo të shkoj në një kampionat të fortë e të kthehem përsëri prapa.

Zrinjskit i kam shënuar në verë në ndeshjen e kthimit në Ligën e Konferencës. Më kanë kërkuar që në verë, por tani erdhi transferimi. Është e vërtetë që shqiptarët nuk e njohin shumë ligën boshnjake por kanë treguar që janë ekip i fortë dhe këtë vit arritën play-off të Ligës së Konferencës. Unë shpresoj që atje të bëj një kampionat sa më të mirë, të bëj gola dhe asistoj që të shitem në një ekip më të madh akoma.

Me trajnerin Shehi dola pak dje, nuk është se e priti mirë, por… Profesori më uroi vetëm sukses, por e di që janë të mërzitur pak. Edhe unë pak, po e di që do të dalin kampionë edhe pa mua. Edhe mua Shehi më tha të njëjtën gjë me Xhixhë, që kur të ikësh atje të mos shohësh më mbrapa, po të shohësh para e të shkosh sa më larg”, tha ndër të tjera Ismajlgeci.