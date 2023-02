‘Ndjehesha si një call-girl’/ Jessica Simpson zhvilloi takim fshehurazi me yllin e madh të filmit ndërsa ai kishte një lidhje tjetër

Edhe pse Jessica Simpson tani është plotësisht e përkushtuar ndaj familjes së saj, në të kaluarën ajo kishte një jetë personale veçanërisht të trazuar.

Këngëtarja e njohur ndau një histori të panjohur nga ajo kohë në librin e saj ‘Movie Star’, të cilin e shkroi si pjesë e ‘Amazon Original Stories’, për një yll filmi që e rrethonte intensivisht.

Siç thekson në të, bëhet fjalë për një aktor me famë botërore, i cili e ndiqte prej kohësh duke tentuar ta joshte, ndërsa ajo ishte ende një këngëtare e re, e cila sapo kishte nisur karrierën.

Ndonëse nuk ka treguar për cilin aktor e ka fjalën, ajo ka dhënë një të dhënë për të. Në veçanti, ajo tha: “Ai është ende një yll filmi. Ajo ishte në një lidhje atëherë, edhe pse të gjithë thonë se ajo është beqare”.

“Kjo është një histori shumë personale dhe gjithmonë kam menduar se nuk do ta ndaj kurrë me askënd. Ndërsa po e shkruaja, të gjitha kujtimet m’u kthyen. E gjithë kjo periudhë ishte shumë surreale. Ka pasur momente që argëtohesha shumë, mos më keqkuptoni. Por shumë herë më dukej sikur po izoloja ata që ishin të besueshëm dhe ata që nuk ishin”, thotë ajo.

