‘Një marrëdhënie e padëshiruar dhe e padëshiruar nuk mund të imponohet’/ Gjykata italiane vendos: Fëmijët nuk janë të detyruar të takojnë gjyshërit!

Gjykata e lartë e Italisë ka vendosur që fëmijët nuk janë të detyruar të takojnë gjyshërit nëse nuk dëshirojnë, shkruan The Guardian.









Vendimi ka të bëjë me ankesën e prindërve të dy fëmijëve kundër vendimit të një gjykate më të ulët që i kishte detyruar më parë fëmijët të kalonin kohë me gjyshërit e tyre nga babai. Çështja nisi kur gjyshërit kërkuan që të merreshin masa, duke u ankuar se nuk ishin në gjendje të takonin fëmijët “për shkak të pengesave të vendosura nga prindërit”, me të cilët kishin një konflikt familjar.

Gjyshërit fituan si në gjykatën për të mitur edhe në gjykatën e apelit në Milano. Prindërit apeluan në gjykatën e lartë për të rrëzuar vendimin. Në vendimin e saj, gjykata e lartë tha se ndonëse “nuk ka dyshime” se dy fëmijët “do të përfitonin nga takimi me gjyshërit”, ata kishin shprehur kundërshtimin e tyre ndaj marrëdhënies me ta dhe nuk mund të detyroheshin t’i takonin.

Prandaj, gjykata vendosi që interesat e fëmijëve duhet të jenë më të rëndësishme se ato të gjyshërve dhe se nuk mund të imponohet “një marrëdhënie e padëshiruar”, aq më tepër nëse fëmijët janë “të aftë për të vendosur” dhe kanë mbushur moshën 12 vjeç.

Prindërit argumentuan se takimet nuk u vlerësuan nga fëmijët për shkak të tensioneve të vazhdueshme familjare dhe kështu apeluan në Gjykatën e Lartë për të rrëzuar vendimin.

Sipas një ligji familjar të futur në Itali në vitin 2006, një fëmijë ka të drejtë të mbajë një marrëdhënie të rëndësishme me gjyshërit e tyre, edhe nëse prindërit e tyre ndahen. Gjyshërit gjithashtu kanë të drejtë t’i kërkojnë gjykatës të përcaktojë nëse vendimi i prindit për t’u mohuar atyre aksesin tek nipërit e mbesat e tyre është i dëmshëm për mirëqenien e fëmijës dhe rrjedhimisht i paligjshëm.

