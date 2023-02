Putin ka urdhëruar pushtimin e plotë të Luhanskut dhe Donetskut deri në mars, thotë Kievi

Vladimir Putin thuhet se ka urdhëruar trupat e tij të pushtojnë të gjitha rajonet Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës deri në mars, tha një zyrtar i lartë i inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes të Ukrainës për Kyiv Post. Andrii Chernyak, përfaqësues i Drejtorisë kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, tha se tashmë ka indikacione se Rusia po përgatitet për një përpjekje të re për të pushtuar plotësisht Donbasin në lindje të vendit. “Ne kemi vënë re se forcat pushtuese ruse po ridislokojnë grupe, njësi, armë dhe pajisje ushtarake shtesë në lindje”, tha ai për Kyiv Post.









“Sipas inteligjencës ushtarake ukrainase, Putin ka urdhëruar pushtimin e territoreve të rajoneve Donetsk dhe Luhansk deri në mars”.

Pasi dështoi të pushtonte Kievin, siç parashikohej në planin e tij fillestar për të pushtuar Ukrainën, Kremlini e reduktoi rrënjësisht objektivin e tij të luftës për të pushtuar rajonet Donetsk dhe Luhansk, të cilat i ka mbajtur pjesërisht që nga viti 2014.

Në një intervistë të mëparshme gjatë javës, këshilltari i Zelenskit, Mykhailo Podoliak shprehu besimin se ofensiva në Donbas tashmë ka filluar dhe Rusia mund të ndërmarrë veprime më të gjera në pranverë.

“Është e qartë se do të ketë një aktivizim në pranverë”, tha ai. “Megjithatë, edhe sot, ne tashmë po shohim veprime të tilla në drejtimet e Luhanskut dhe Donetsk. Domethënë, sulmi (rus) është duke u zhvilluar”.

Nga ana e tij, megjithatë, kapiteni i forcave të armatosura të Ukrainës, Viktor Tregubov, i tha Kyiv Post se urdhri i Putinit është jorealist.

“Ka informacione se Putini ka dhënë urdhër për të kapur rajonin e Donetskut deri më 24 shkurt, por kjo është e pamundur. Pas kapjes së Bakhmutit, ushtria ruse do të duhet të përshkojë një distancë të konsiderueshme për të pasur sukses dhe do të përballet me probleme me komunikimin dhe furnizimin”, tha ai.