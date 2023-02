Putin: Rusia do të fitojë në Ukrainë siç mundi nazistët 80 vjet më parë!

I bindur se Rusia do të fitojë në Ukrainë, ashtu siç bëri 80 vjet më parë kur vendi i tij mundi Gjermaninë naziste në Luftën e Dytë Botërore, u shfaq një Vladimir Putin tepër entuziast.

Fjalimi i tij u mbajt në 80-vjetorin e betejës vendimtare të Stalingradit.

Presidenti rus tha se Rusia ka besim se do të fitojë në Ukrainë, siç bëri 80 vjet më parë. Ai tha gjithashtu se edhe një herë Rusia është në mosmarrëveshje me Gjermaninë pasi ajo kritikoi Berlinin për premtimin e tij për të dërguar tanke Leopard 2 për të mbështetur Ukrainën në fushën e betejës.

“Ideologjia e nazizmit krijon rrezik të menjëhershëm për vendin tonë”, tha ai.

Në një kritikë të ashpër ndaj Berlinit, presidenti rus tha se Rusia u kërcënua sërish nga tanket gjermane, ndërsa shtoi se vendi i tij po përballet sërish me Gjermaninë dhe kërcënimin që ajo përfaqëson.

President Putin honoring the memory of the defenders of Stalingrad against the Nazi invaders.#Stalingrad #VictoryDay #Russia pic.twitter.com/RGEwZYUaRR

— Black Diamond (@blackdiammon) February 2, 2023