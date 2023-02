Shënime në një skandal/ Mbreti Charles nuk do të zëvendësojë mbretëreshën në kartëmonedhat Aussie të Australisë

Mbreti Charles III nuk do të zëvendësojë Mbretëreshën Elizabeth II në kartëmonedhat e reja 5 dollarëshe të Australisë, njoftoi të enjten Banka e Rezervave të vendit.









Kartëmonedhat 5 dollarë të Australisë, të cilat kanë portretin e mbretëreshës që nga viti 1992, do të përditësohen “për të shfaqur një dizajn të ri që nderon kulturën dhe historinë e Australianëve të Parë”, tha Banka Rezervë e Australisë (RBA) në një deklaratë duke njoftuar lëvizin. Ana tjetër e kartëmonedhës do të vazhdojë të shfaqë një imazh të parlamentit.

RBA, e cila nisi një rishikim të dizajnit të kartëmonedhave prej 5 dollarësh pas vdekjes së mbretëreshës vitin e kaluar, tha se do të konsultohej me Australianët e Parë – popujt aborigjenë dhe ishujt e Torres Strait të Australisë – se çfarë imazhi mund të zëvendësonte monarkun.

Mbreti Charles III do të shfaqet ende në monedhat australiane.

RBA, e cila u konsultua me qeverinë federale të qendrës së majtë të Australisë për ndryshimin, tha se do të duheshin disa vite që dizajni i ri i kartëmonedhës 5 dollarë të zbatohej. Ndërkohë, shënimi aktual, me portretin e Mbretëreshës Elizabeth II, do të vazhdojë të shtypet.

Kryeministri australian Anthony Albanese ka treguar se do të kërkojë të mbajë një referendum nëse vendi i tij, një monarki kushtetuese, duhet të ndërpresë lidhjet me mbretërit dhe të bëhet republikë në vend të kësaj, duke emëruar një ndihmës ministër për republikën pasi të zgjidhet në vitin 2022.