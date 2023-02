VIDEO/ Pas kërcënimeve për Luizin, Amos Zaharia: Sikur pishina të ishte me benzinë e të merrte flakë. Kërcënon vajzat: Do i nxirrja zvarrë…

Aktori Amos Zaharia nuk ‘ndalet’ me sulmet ndaj Luizit, ku pas deklaratave se do ta çonte në mal dhe atje do e zhvishte lakuriq mbrëmjen e djeshme ka bërë sërish një deklaratë të fortë.









Gjatë ceremonisë së dasmës së çiftit, Kiara dhe Luiz aktori ka zgjedhur që mos të shkojë por të bisedojë me Dean Mishel duke thënë se uron që të këngëtari të marrë flakë teksa ky i fundit digjte shaminë e beqarit.

Në videon e publikuar në ‘Tik Tok’, Amos dëgjohet duke thënë “Ishalla merr flakë” dhe pastaj përmend sikur pishina te ishte me benzinë.

Kjo ka shkaktuar të qeshura tek Dea por njerëzit në internet janë shokuar duke shpërndarë videon.

Edhe në sallon në prani të Deas dhe Teas ai shprehet për Kiarën dhe Efin sikur t’i ngrinin zvarrë nga flokët.

Ndiqni videot: