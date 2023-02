Gruaja e Tommy Lee i përgjigjet Pamela Andersonit: Nuk do t’ju interesonte nëse do të vdisja

Brittany Ferlan, gruaja e Tommy Lee, ka shkaktuar reagime me një video të re që ka postuar në TikTok, në të cilën ajo “tallet” me Pamela Anderson. Së fundmi, ish-ylli i “Baywatch” tha se nuk do të donte të ishte në këpucët e saj dhe të shihte se çfarë thuhet në dokumentarin e saj të ri në Netflix, “Pamela, a Love Story” për Tommy Lee, atë dhe dashurinë që ata dikur jetuan. Përveç kësaj, në një intervistë që seks-simboli i viteve ’90 i dha WSJ-së, ajo tha: “Jam e sigurt se do të jetë shumë shqetësuese për gruan e tij të shohë dhe të lexojë për jetën tonë. Do të isha mërzitur”.

Në videon që ajo postoi, Ferlan përdori një filtër që e bën atë të duket si ylli kur ishte më e re dhe la të kuptohej se “Pamela Anderson nuk do t’i interesonte as nëse vdisja”. Ai e ka mbishkrimin e videos: “Ju lutem djema, edhe unë duhet të bëj një shaka për gjithë këtë”.

Megjithatë, ajo mori shumë reagime nga përdoruesit e TikTok, të cilët e quajtën videon në fjalë “mosrespektuese”, ndërsa shumë veta theksuan se Anderson më parë kishte folur shumë mirë për martesën e Lee me Ferlan. Edhe pse videoja tani është fshirë nga llogaria e saj, disa përdorues arritën ta ruajnë dhe ta bëjnë virale.

it’s kinda weird that before you posted and DELETED this, you made a WHOLE tiktok saying “i’m fine” and acting unbothered, and then you post this? this is so uncalled for pam had nothing but nice things to say about your relationship.. #britanyfurlan #PamelaALoveStory pic.twitter.com/LmC0YdUqI5

— ‏ً (@pameIaandersons) February 3, 2023