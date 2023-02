Kërkesa për Komision Hetimor për çështjen “McGonigal-Rama”, PD zbulon hapin e radhës: Nëse mazhoranca e rrëzon, atëherë…

Nëse mazhoranca rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e Komisionit Hetimor për skandalin “Rama-McGonigal”, vendimi do të ankimohet në Gjykatë Kushtetuese për të kërkuar aty ngritjen e këtij komisioni.









Në një deklaratë për mediat, nënkryetari i PD-së, Luçiano Boçi tha se në Kushtetuese do të dërgohet edhe rasti i Komisionit Hetimor për udhëtimet me charter të Ramës, të cilin PS e rrëzoi.

“Sigurisht do ti çojmë në Kushtetuese të dyja rastet edhe rastin e për charterat edhe këtë rastin e McGonigal”, u shpreh Boçi.

Boçi u shpreh se ndryshe nga Komisioni Hetimor për charterat, këtë herë mazhoranca mund të ndryshojë mendim.

“Unë them që do detyrohet dhe do kërkojë me forcë zbatimin e rregullores. Duhet të zbatohet rregullorja e Kuvendit. Këtu është shpresa ime, duhet të zbatohen ligjet e shtetit shqiptar”

Nënkryetari i PD foli edhe për përpjekjet e bashkimit të PD, duke thënë se qëllimi i përbashkët është largimi i Ramës.

“Këto janë sinjale dhe shprehin dëshirën politike për të qenë bashkë, pjesë e refleksionit të institucioni politik për të qenë përballë kundërshtarit të përbashkët.

Ne duam që bashkëpunimet të jenë në vazhdimësi. Qëllimi është i qartë betejë frontale me këtë mazhorancë”, tha ndër të tjera Boci.