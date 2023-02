“Korrupsioni e ka ngrënë këtë shoqëri në mënyrë ekstreme”, Bogdani: PD ka nevojë për riformatim të thellë, protesta do t’i bëjë palët bashkë

Ish-deputeti i PD, Gert Bogdani deklaroi në Panorama TV se protesta e 11 shkurtit pritet të jetë masive pasi sipas tij, shqiptarët po vuajnë pasojat e korrupsionit të qeverisë.









Bogdani u shpreh se të rinjtë largohen pasi të vetmet modele që ky vend ofron janë trafik droge ose zyrtar i korruptuar.

Teksa foli për krizë në PD, Bogdani tha se kjo forcë politike ka nevojë për një riformatim të thellë dhe se protesta e 11 shkurtit është shansi i fundit për t’i bërë palët bashkë.

Bogdani: Është për tu parë më 11 shkurt por di të them që do të jetë një protestë masive pasi kjo qeveri është arrogante dhe po korrupton dhe jashtë Shqipërisë dhe pasojat po i vuajnë shqiptarët sepse këto para i mungojnë ekonomisë shqiptare, paratë e taksa paguesve me këtë korrupsion ku Shqipëria rrëshqet në renditje botërore ka arsye për të protestuar dhe po shpresoj që kjo të sjelli rezultate.

Pyetje: Po fjala revolucion që përmendi zoti Berisha mendoni se mund të ndodhë një gjë e tillë?

Bogdani: Kjo është për tu parë, fjalë që e ka thënë dhe herë të tjera po është një pikë ku korrupsion e ka ngrënë këtë shoqëri në mënyrë ekstreme, të rinjtë shqiptare ikin sepse nuk shohin të ardhme këtu se modelet që ofrohen janë trafik droge ose nëpunës i korruptuar dhe kjo vjen sërish për shkak të korrupsionit dhe kjo klasë politike duhet të shkundet një herë e mirë.

Pyetje: A është autokritikë kjo për PD?

Bogdani: PD ka nevojë për një riformatim të thellë për tu bërë një alternativë më e besueshme se kriza në PD i ka dhënë oksigjen qeverisë sot dhe duhet gjetur zgjidhja brenda të djathtës në radhë të parë. Cdo njeri i korruptuar i majtë apo i djathtë nuk duhet të ketë vend në politikën shqiptare.

Pyetje: Si do zgjidhet kriza në PD?

Bogdani: Është një problem i madh, unë besoj se është çështje vullneti dhe jo vule, për ta parë me ngjyrat kuq e zi se nuk bëhet fjalë vetëm për të mirën e PD po për të gjithë qytetarët shqiptarë prandaj duhet parë në një plan me të gjerë dhe një mision në të mirën e Shqipërisë.

Pyetje: A shihni vullnet nga palët?

Bogdani: Ky rasti i fundit duket sikur palët janë bërë bashkë por protesta do t’i bëjë sërish palët bashkë, nuk mund t’i konsideroj sinjale bashkimi por është hapi i parë drejt tyre.