Kriza në marrëdhëniet SHBA-Kinë për një… tullumbace – Blinken anulon vizitën

Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken po shtyn vizitën e tij në Kinë pasi një balonë spiune kineze u pa në hapësirën ajrore të SHBA-së, raportuan mediat.

Blinken nuk donte që incidenti të mbizotëronte në takimet e tij me zyrtarët kinezë, raportoi ABC News, duke cituar një zyrtar të paidentifikuar amerikan. Bloomberg raportoi gjithashtu se udhëtimi do të shtyhej.

Breaking news: Secretary of State Blinken postpones Beijing trip as U.S. probes suspected spy balloon that China says is “civilian airship” https://t.co/d8t1Lobr6l

“Është një pajisje për monitorimin e motit”, thotë Pekini

Nga ana e tij, Pekini njoftoi më herët sot, se një “aeroplan” që fluturonte në hapësirën ajrore të SHBA-së, i destinuar për qëllime civile, po kryente kërkime meteorologjike dhe të tjera shkencore, duke shprehur keqardhjen që avioni u zhvendos në hapësirën ajrore të SHBA.

China says a suspected spy balloon over the US is a “civilian airship,” used mainly for weather research, that deviated off course https://t.co/Y49kzYRKO2

