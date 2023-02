Momenti kur grabitësit hyjnë me thikë në një farmaci dhe zbrazin kasën (VIDEO)

Video ka regjistruar momentin kur grabitësit hyjnë në një farmaci në Ano Liosia në Greqi dhe duke kërcënuar me thikë farmacistin zbrazin faturat nga arka.









“Njëri mbante thikën në dorë dhe tjetri kishte futur dorën në një çantë që mbante në mënyrë të tërthortë dhe thotë: “Të heq armën, ta nxjerr armën?”, tha punonjësja e farmacisë për Mega.

Shikoni videon

Kur dy autorët kanë hyrë në farmaci, klientët dhe stafi “ngrijnë”.

“Sapo iu afrua kasës, më tha: “A do të luftosh apo do të më japësh gjithçka?”. U larguam mënjanë, po mendoja si ishte farmacia me njerëzit dhe i them: “Shko”. Tjetri këmbënguli nga pas: “Nxirre një armë? Tërhiqe një armë?” Në një moment i thashë: ‘Çfarë arme të nxjerr, merr të gjitha, i ke marrë të gjitha, largohu’”, shtoi punonjësi.

Dy autorët e njohur për autoritetet janë kryesisht në Menidi, ndërsa së fundmi kanë kryer edhe grabitje të tjera në të njëjtën mënyrë.