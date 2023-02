Në kërkim të ish-gruas së Putin dhe burrit të saj ‘të hekurt’/ Pronat që mund të vihen nën sanksionet europiane

Apartamenti i përket burrit të ish-gruas së presidentit rus Vladimir Putin, por njeriu që i përgjigjet derës më thotë se mund të jetë i imi – për një çmim.









Ai është trupmadh, i veshur me një bluzë të bardhë të ngushtë dhe flet me një theks rus. Ai prezantohet si Vladimir dhe thotë se është një partner biznesi i Artur Ocheretny, pronari i apartamentit dhe mund të ndërmjetësojë një marrëveshje nëse dikush do të ishte i interesuar për të blerë. Me të është një grua e dobët me flokë të gjata bionde dhe një djalë i vogël. Pas tyre shtrihet një korridor i ngushtë, përtej të cilit shoh një apartament të ndritshëm.

E vendosur 20-minuta në këmbë nga plazhi në Marbella, një qytet turistik në Costa del Sol të mbushur me njerëz të famshëm të Spanjës, njësia vlente rreth 1.1 milion euro kur u ble në 2014 dhe çmimet e pronave janë rritur që atëherë. “Ky është një apartament i madh, i madh,” thotë Vladimir. “Është absolutisht i ri”. Ai premton të organizojë një vizitë.

Nuk mund ta besoj fatin tim. Për javë të tëra, unë kam hetuar pronën luksoze evropiane që Lyudmila Ocheretnaya – ish-gruaja e Putinit – dhe burri i saj që ka grumbulluar në dekadën e afërt që kur martesa e saj me presidentin rus u ndërpre.

Që nga divorci, Ocheretnaya ka bërë një jetë intensive private; edhe martesa e saj në vitin 2015 me Ocheretny – një adhuruese e triathlonit të ‘Ironman’ më shumë se 20 vjet më e re se ajo – u mbajt sekret derisa gazetarët zbuluan se ajo kishte ndryshuar mbiemrin. Një turne në apartamentin e tyre do të ofronte një vështrim se si ata kanë jetuar, si dhe një vështrim se çfarë mund të blejnë miliona euro para ruse.

Nuk është e vështirë të kuptosh pse Ocheretny-t mund të kenë dashur ta nxjerrin apartamentin në treg. Çifti nuk është në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian, por kjo mund të ndryshojë shpejt; në fund të fundit, Londra tashmë ka vënë nën sanksione Ocheretnaya dhe fëmijët e saj të rritur. Nëse Brukseli do të ndiqte shembullin, ai mund ta bënte apartamentin dhe pjesën tjetër të portofolit të tyre evropian papritmas jashtë mundësive.

Nuk arrita të flisja kurrë me Ocheretnaya-n ose burrin e saj ndërsa përshkoja kontinentin në gjurmët e investimeve të tyre në pasuri të paluajtshme. Por ajo që gjeta gjatë ndjekjes sime ngriti pyetje rreth asaj se çfarë saktësisht duhet për të vënë dikë nën sanksione. Ai zbuloi gjithashtu se si po ndryshon biseda, teksa BE-ja merret me mënyrën se si të merret me shumat e mëdha të fondeve të fituara shpesh në mënyrë të paligjshme që derdheshin pothuajse të parregulluara përpara se lufta në Ukrainë të përmbyste marrëdhënien komode midis parave ruse dhe disa prej destinacioneve më luksoze të Evropës.

Martesë e lumtur

Do të ishte e vështirë të afroheshe më shumë me presidentin rus sesa Ocheretnys. Lyudmila ishte e martuar me Putinin për rreth 30 vjet, gjatë ngritjes së tij nga errësira në personin më të fuqishëm në vend.

Të dy u martuan në vitin 1983 kur Putin ishte një oficer i nivelit të ulët të KGB-së në Leningrad (tani Shën Petersburg) dhe Lyudmila ishte stjuardesë për Aeroflot. Ajo e ndoqi atë në Dresden, Gjermaninë Lindore, ku u punësua si agjente. Pas rënies së Murit të Berlinit, çifti dhe dy vajzat e tyre u kthyen në Shën Petersburg, ku Putin filloi karrierën e tij politike si zyrtar në zyrën e kryetarit të bashkisë.

Si një bashkëshorte politike, Ocheretnaya – e quajtur atëherë Lyudmila Putina – mbajti një profil relativisht të ulët. Ajo ndoqi karrierën e saj derisa Putin u zgjodh kryeministër dhe më pas ndihmoi në krijimin dhe drejtimin e një qendre të dedikuar për promovimin e gjuhës ruse. Putina mori pjesë në darkën e rastësishme shtetërore dhe kreu detyra të tjera të zonjës së parë, si hapja e ceremonive të pemës së Krishtlindjes në Kremlin, por në përgjithësi ajo qëndroi larg vëmendjes.

“Është e vështirë të imagjinohet, por në atë kohë, ata dukeshin të dy mjaft provincialë, mjaft të pasigurt se si të sillen”, tha Nina Hrushcheva, një profesore e marrëdhënieve ndërkombëtare në The New School në Nju Jork dhe stërmbesa e ish-liderit sovjetik. Nikita Hrushovi. “Veshja e saj më kujtohet… ishte pak e zhveshur, megjithëse ajo u përpoq të punësonte stilistin më të mirë rus të rrobave,” tha ajo.

Ndërsa Putini konsolidoi pushtetin, raportet, të mohuara shpejt, filluan të shfaqen për gra të tjera në jetën e Putinit, duke përfshirë gjimnasten e medaljes së artë olimpike Alina Kabaeva. Ocheretnaya u bë “pothuajse e padukshme”, tha Hrushovi. Gradualisht, ajo filloi të dilte nga skena … dhe ai po shfaqej gjithnjë e më shumë i vetëm. Më pas, në vitin 2013, çifti u ndal për t’iu drejtuar një ekipi televiziv teksa lanë një shfaqje baleti në Kremlin. Martesa e tyre kishte përfunduar, njoftuan ata, me “vendim të përbashkët”.

Martesa mund të ketë përfunduar, por aspektet e marrëdhënies – në veçanti, komponenti i saj financiar – vazhduan.

Kur Putini u pyet nga agjencia shtetërore e lajmeve në vitin 2014 nëse ai po planifikonte të rimartohej, presidenti rus u përgjigj me një shaka: “Më duhet të martohem fillimisht me ish-gruan time Lyudmila dhe më pas do të mendoj për veten time”.

Si pjesë e përpjekjeve të saj për të promovuar gjuhën ruse, Ocheretnaya kishte krijuar një fondacion të quajtur Qendra për Zhvillimin e Gjuhës Ruse, e cila më vonë u riemërua dhe u ripërcaktua si Qendra për Zhvillimin e Komunikimeve Ndërpersonale. Në vitin 2016, media ruse zbuloi se ajo ishte martuar me Ocheretny, kryetarin e saj.

Fondacioni erdhi me një përfitim tjetër. Gjatë sundimit të Putinit, ajo kishte blerë një ish-ndërtesë qeveritare në qendër të Moskës që dikur i përkiste gjyshit të autorit rus Leo Tolstoy.

Thuhet se frymëzimi për një rezidencë të përshkruar në romanin “Lufta dhe Paqja”, Shtëpia Volkonsky ishte rinovuar dhe zgjeruar nga departamenti i pronave të qeverisë, i cili shtoi dy kate të reja në ndërtesën historike, sipas një ekspozeje nga “Anti” i disidentit rus Alexei Navalny –‘Fondacioni i Korrupsionit’.

Prona iu dha më pas fondacionit të Ocheretnaya dhe ish-zonja e parë duket se e kishte vënë atë në përdorim produktiv. E vendosur 5 minuta në këmbë nga Kremlini, ndërtesa tani gjeneron miliona dollarë qira – e paguar, sipas një hetimi të Reuters, një kompanie të regjistruar në emrin e saj të vajzërisë.

Ocheretnaya nuk mund të kontaktohej për koment.

Kosta del Sol

Martesa e Ocheretnys, e papublikuar nga asnjëra palë, u zhvillua gjatë një periudhe në të cilën portofoli i pasurive të paluajtshme të çiftit po zgjerohej me shpejtësi.

Apartamenti që më ofruan të vizitoja në Marbella është një nga dy në qytet që Ocheretny bleu pak para dasmës. Ocheretny bleu të parën në 2011 për rreth 800,000 € dhe të dytën në 2014 për më shumë se 1 milion €. Banesat mbeten pronë e tij, tregojnë dokumentet e regjistrimit të siguruara nga POLITICO.

Noteri me bazë në Marbella, Rafael Requena, i cili përfaqësoi Ocheretny gjatë shitjes, nuk pranoi të komentojë mbi blerjet, duke përmendur rregullat spanjolle të konfidencialitetit.

Ocheretny nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Të dy njësitë ulen në një kompleks të mbrojtur nga porta të zeza. Zilet e dyerve pa emër ofrojnë pak tregues se kush jeton brenda. Midis apartamenteve shtrihet një kopsht i ujitur mirë, me akses në disa pishina. Në mëngjes, lepujt thithin barin e prerë në mënyrë perfekte dhe zogjtë cicërijnë në pemë.

Persona të tjerë që kanë pronësi në Marbella përfshijnë aktorët Hugh Grant dhe Sean Connery, personalitetin televiziv Simon Cowell dhe Rifaat al-Assad, xhaxhai i presidentit sirian Bashar al-Assad. Putin zotëron një vilë në La Zagaleta fqinje, një komunitet turistik, sipas raporteve të mediave lokale.

Në dekadat e fundit, zona është bërë një magnet për paratë ruse, sipas Javier de Luis, një ekspert i pasurive të paluajtshme në konfederatën bazë Ecologists in Action. Rreth 3,000 rusë jetojnë zyrtarisht në Marbella, tha ai, duke shtuar se ai mendonte se numri real ishte shumë më i lartë.

“Shumë rusë i vendosin paratë e tyre në pronë si investim. Ata blejnë, shesin – është një burim të ardhurash për ta”, tha de Luis. Për ata që kërkojnë të fshehin burimin e fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, tregu i pasurive të paluajtshme ofron shumë mundësi për t’i pastruar ato. “Pastrimi i parave është vaji që yndyros makineritë,” tha ai.

Në Marbella, kjo kryesisht ndodh duke blerë leje ndërtimi për shtëpi individuale ose projekte më të mëdha si hotele – dhe më pas duke i shitur ato përpara se të fillojë puna, tha de Luis. Një strategji tjetër e zakonshme në sektorin e pasurive të paluajtshme është marrja e një kredie për të blerë një pronë, dhe më pas kthimi i saj me pagesa më të vogla që marrin më pak shqyrtim.

Apartamenti i blerë në 2014 mund të kishte ardhur me një përfitim tjetër të madh: Që nga viti 2013, ligji spanjoll u jep leje qëndrimi atyre që investojnë të paktën 500,000 euro në pasuri të paluajtshme spanjolle. Këto të ashtuquajtura viza të arta ofrojnë akses të pakufizuar për të udhëtuar në 27 vendet në Zonën Shengen të BE-së dhe të drejtën për të aplikuar përfundimisht për qëndrim të përhershëm në Spanjë.

E pyetur nëse Ocheretny kishte përfituar nga kjo skemë, ministria e brendshme spanjolle i drejtoi pyetje ministrisë së jashtme, e cila nuk pranoi të “zbulonte informacione personale palëve të treta”.

Mjerisht, nuk isha në gjendje të vizitoja apartamentet e Ocheretny. Një ditë pasi e takova, Vladimiri më dërgoi një mesazh duke thënë se e kishte keqkuptuar dhe se pronarët ishin të interesuar vetëm për të blerë, jo për të shitur.

“Mendova se do të shisje apartamentet e të afërmve të tu”, shkroi ai. “Ne nuk shesim asgjë. Më falni për shkeljen. Kalofshi një ditë të mbarë!”

I pyetur nëse mund të tregonte gjithsesi banesën, në rast se do të ndryshonin mendje, ai u përgjigj: “Nuk ka mundësi, më falni. Këto pjesë definitivisht nuk do të shiten në të ardhmen e afërt, ne i përdorim dhe planifikojmë t’i përdorim në të ardhmen.”

Ai nuk iu përgjigj kërkesave të mëtejshme për sqarime.

Investim i rrezikshëm

Nëse Ocheretny-t donin të shkarkonin pronat e tyre të paluajtshme në Marbella, ata do të kishin një arsye bindëse për ta bërë këtë: Ata rrezikojnë të humbasin aksesin në apartamentin e tyre dhe paratë e tyre nëse bëhen objektiva të sanksioneve të BE-së.

Që nga sulmi i plotë i Putinit në Ukrainë në shkurt 2022, Shtetet e Bashkuara, BE dhe Britania e Madhe kanë sanksionuar qindra njerëz që besohet se janë përgjegjës për luftën, për përhapjen e propagandës pro luftës ose për sigurimin e një burimi të ardhurash për Kremlini. BE-ja ka vendosur sanksione të lidhura me Rusinë ndaj rreth 1,400 personave dhe subjekteve, SHBA-së pothuajse 2,500, dhe Britanisë së Madhe rreth 1,600.

Megjithatë, nuk ka shumë marrëveshje se kush, saktësisht, duhet të synohet. Vetëm 639 persona dhe subjekte ishin sanksionuar nga të tre deri në shtator, sipas një analize të të dhënave të përpiluara nga Brookings Sanctions Tracker, i cili monitoron sanksionet në lidhje me pushtimin rus të Ukrainës. Këto përfshijnë dy vajzat e Putinit dhe Ocheretnaya, si dhe të dashurën e supozuar të presidentit rus, gjimnasten Kabaeva – por jo Ocheretnys.

Ocheretnaya është sanksionuar nga Britania e Madhe, si pjesë e një përpjekjeje për të “goditur rrjetin financiar të Putinit, duke shtrënguar zëvendësin e Presidentit dhe rrethin e tij të ngushtë” – por BE dhe SHBA deri më tani e kanë lënë atë dhe burrin e saj jashtë listës së saj.

Pjesa më e madhe e mospërputhjes për sanksionet e SHBA-së, BE-së dhe Britanisë së Madhe vjen nga dallimet në objektiva.

BE priret të mos përdorë sanksione ndëshkuese për veprimet e kaluara, sipas Viktor Winkler, një avokat i specializuar në politikën e sanksioneve. Në vend të kësaj, qëllimi është të parandalohen ata që janë në shënjestër të kontribuojnë në keqbërje të mëtejshme, ose t’i ndalojë ata të korrin përfitime.

Që një person të sanksionohet nga BE-ja, emri i tij duhet të paraqitet nga një qeveri kombëtare dhe më pas të miratohet nga çdo vend i BE-së. Disa diplomatë të BE-së i thanë POLITICO-s se nuk ishin në dijeni se ndonjë vend kishte sugjeruar sanksionimin e Ocheretnys.

BE-ja është e vetëdijshme se vendimet e saj mund të përballen me sfida ligjore. Rreth 70 oligarkë dhe anëtarët e familjeve të tyre e kanë çuar BE-në në gjykatë për të rikthyer pasuritë e tyre. Disa – si Saodat Narzieva, motra e manjatit të metaleve të lindur në Uzbekistan, Alisher Usmanov dhe Olga Ayziman, ish-gruaja e miliarderit Mikhail Fridman – janë hequr në heshtje nga lista e sanksioneve.

Megjithatë, fakti që Ocheretny-ët nuk janë shënjestruar nga BE-ja nuk do të thotë se ata nuk do të jenë kurrë.

Grupi ndërkombëtar i punës për sanksionet ruse i njohur si grupi Yermak-McFaul sugjeron që anëtarët e familjeve të individëve të sanksionuar gjithashtu të vendosen në listë për të parandaluar transferimin e fondeve tek ata – veçanërisht nëse ata jetojnë një mënyrë jetese në kundërshtim me të ardhurat e tyre zyrtare, siç duket. të jetë rasti me Ocheretnys.

Nuk ka asnjë provë publike që Ocheretny ka marrë pasurinë dhe pronat e tij në mënyrë të paligjshme, por vlera e tyre duket se tejkalon burimet e tij të njohura të të ardhurave.

Dhe shefi i marrëdhënieve të jashtme të BE-së, Josep Borrell, pritet të paraqesë një propozim në qershor që do të lejonte bllokun të sanksionojë njerëzit për korrupsion. Kjo do ta bënte më të lehtë shënjestrimin e njerëzve që nuk po kontribuojnë drejtpërdrejt në luftën në Ukrainë.

Tashmë, grupe si Fondacioni Kundër Korrupsionit dhe qeveria e Ukrainës po kërkojnë gjithashtu që Ocheretny të shtohet në listën e sanksioneve të BE-së. “Ne besojmë fuqishëm se zonja Ocheretnaya do të sanksionohet”, tha një zyrtar i qeverisë ukrainase.

Kreu i njësisë hetimore të Fondacionit Kundër Korrupsionit, Maria Pevchikh, e mbështet këtë pikëpamje. “Sigurisht, unë mendoj se ajo duhet të sanksionohet,” tha ajo. “Ish-gruaja e [Putinit], gruaja me të cilën ai kaloi [dekada], nëna e vajzave të sanksionuara, nuk është e sanksionuar. Nuk ka absolutisht asnjë shpjegim për këtë.”

Sekreti zviceran

Nëse ka një vend ku njerëzit nuk kërkojnë shpjegim, të paktën jo ende, është Zvicra. Në vitin 2015, afërsisht në të njëjtën kohë kur u martua me Lyudmila, Artur bleu një apartament luksoz në Davos – shtëpia e Forumit vjetor Ekonomik Botëror, i cili ka ndaluar efektivisht pjesëmarrjen ruse në përgjigje të luftës në Ukrainë.

I reklamuar në kohën e blerjes për rreth 3 milionë euro, apartamenti i Ocheretny-t ndodhet në një ndërtesë gri të rreptë, vetëm një gur larg nga një liqen i bukur dhe lidhet me tunele nëntokësore me hotelin e lartë AlpenGold, duke u dhënë banorëve të tij akses në pishinën e hotelit. dhe dhomën e tij private për ruajtjen e pajisjeve të skijimit.

Kur e vizitova në vjeshtë, emri i Ocheretny ishte në kutinë postare dhe një grusht letrash drejtuar tij ishin brenda. Banorët më thanë se ai dërgon një avokat në mbledhjet e tyre vjetore të ndërtesave, kështu që ata nuk do të mund ta njihnin nëse do ta takonin në rrugë.

Asnjë nga dhjetëra fqinjët me të cilët fola nuk shprehu ndonjë shqetësim për lidhjet e Ocheretny-t me Putinin ose origjinën e parave. “Nuk më intereson nëse fqinji im është kleptokrat,” tha njëri.

Një tjetër u pajtua: “Nuk më pëlqen ajo që po bën Putini në Ukrainë, por ata kanë çdo të drejtë të kenë një apartament këtu”.

Një e treta u bëri jehonë ndjenjave të ngjashme. “Të gjithë e dinë se ajo ka një apartament këtu,” tha ajo, duke ngritur supet ndërsa ecte qenin e saj të vogël. Si pothuajse të gjithë të tjerët me të cilët fola, ajo dukej e ofenduar nga pyetja. “Është çështje e tyre private,” tha ajo.

“Ju nuk duhet të ndëshkoni një grua për veprimet e ish-burrit të saj – dua të them, si është e drejtë?” tha një tjetër.

Vetëm fakti që Ocheretny ishte në gjendje të blinte një apartament në Zvicër është i pazakontë. Ligjet zvicerane i kufizojnë të huajt të blejnë shtëpi, përveç në një grup të ngushtë rrethanash, si blerja e një ndërtimi të ri si shtëpi pushimi, siç duket se ka bërë Ocheretny, ose nëse mund të demonstrojnë se punojnë dhe jetojnë në Zvicër.

Problemi në Zvicër është se ligji ia lë kryesisht subjekteve private që të sigurohen që rregullat për blerjet të zbatohen, sipas Maíra Martini, një eksperte e pastrimit të parave në organin mbikëqyrës të korrupsionit Transparency International.

Martini tha se është një “flamur i kuq vërtet i madh” nëse paga zyrtare e një personi nuk përputhet me paratë që ata kanë në llogaritë e tyre. Kjo mund të kishte ngritur këmbanat e alarmit në rastin e Ocheretny, pasi është e paqartë se si ai mund të kishte përballuar një banesë dhe shtëpi të shumta me bizneset që ai deklaron se drejton.

Agjencia që merret me shitjet në kompleksin e apartamenteve të Ocheretny, Guyan & Co, nuk pranoi të komentojë mbi të dhënat, por një tjetër agjent imobiliar në Davos, i cili kërkoi anonimitetin për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, tha se agjencitë nuk kryen kontrolle të historisë në të cilët kanë blerë pronën e tyre ose nga i kanë marrë paratë klientët.

Regjistri i tokave i bashkisë, i cili mban gjurmët se kush çfarë zotëron në zonë, gjithashtu nuk kryen kontrolle se nga kanë ardhur fondet e një blerësi.

Kjo i lë proceset kundër pastrimit të parave kryesisht në duart e bankave – me ato që mund të përshkruhen në mënyrë bamirëse si rezultate të përziera.

Në qershor, gjiganti bankar zviceran Credit Suisse – i cili ndërtoi dhe zotëronte kompleksin e apartamenteve të Ocheretny – u gjobit me rreth 2 milionë euro për lejimin e tregtarëve të kokainës të pastronin paratë përmes llogarive të tij në 2007 dhe 2008. Dhe në mars, media zvicerane raportoi se banka kërkoi investitorët të shkatërrojnë dokumentet që lidhen me jahtet e oligarkëve. Credit Suisse, e cila i ka mohuar këto akuza, nuk iu përgjigj kërkesave të shumta për një intervistë.

Blues Biarritz

Megjithatë, jo të gjithë në Evropë janë aq të pamend sa zviceranët për paratë ruse.

Një nga shtesat më të shquara në portofolin e Ocheretny është një vilë ekscentrike në Art Deco, e quajtur Villa Souzanna, rreth 6 kilometra nga qyteti turistik i Biarritz në bregun jugperëndimor bask të Francës – një rajon në të cilin Ocheretnaya dhe Putin bënin pushime para se të bëhej kryeministër. ministër.

E blerë nga Ocheretny në vitin 2013, vila krenohet me një verandë të përparme me kolona gjysmë rrethore të zbukuruar me një reliev me temë detare. E bardhë e ndezur, qëndron në një rrugë që mban erë pishash. Plazhi më i afërt është vetëm një hedhje guri.

Villa Souzanna nuk është e vetmja pronë në qytet e lidhur me presidentin rus. Në vitin 2012, Kirill Shamalov, bashkëshorti i atëhershëm i Katerina Tikhonova – vajza më e vogël e Putinit dhe Ocheretnaya – bleu një shtëpi prej 3.5 milionë eurosh me pamje nga deti.

Përpara se pandemia e COVID ta bënte të vështirë udhëtimin, Tikhonova u pa shpesh atje, sipas një fqinji. Së bashku me fëmijët e saj, ajo zbriste në Biarritz një herë në vit për disa javë dhe rrinte në plazh poshtë shtëpisë, tha ai. Tre fëmijët e saj shoqëroheshin nga tre truproja – të cilët silleshin më shumë si dado sesa si mbrojtëse muskulare. “Ajo u soll si një nënë normale, duke ecur në plazh, duke nxirë,” tha fqinji në kushte anonimiteti.

Blerja është bërë përmes Sci Atlantic, një kompani imobiliare ku Shamalov është drejtor. Shtëpia është ende në pronësi të kompanisë, tregojnë të dhënat e siguruara nga POLITICO, por është konfiskuar nga autoritetet franceze pasi BE sanksionoi Shamalov në prill. Shamalov dhe Tikhonova u divorcuan në 2018.

Megjithatë, familja Ocheretny nuk duket se ka kaluar shumë kohë në Biarritz – dhe kur ata e vizituan, ata në përgjithësi u mbajtën për vete. Rreth vitit 2018 ose 2019, fqinjët e panë ish-zonjën e parë duke udhëtuar në vilë me shoqëruesit e saj në tre limuzina të zeza me xhama të lyer, tha Karla Junert, një banore në zonë.

“Takova një fqinj, i cili ishte shumë i emocionuar duke më thënë: “I ke parë, i ke parë?” rrëfen ajo. Në momentin që ajo kaloi, ata ishin larguar.

Villa Souzanna ka qenë në ndërtim për rreth shtatë vjet dhe përparimi ka qenë i ngadalshëm, thanë fqinjët. Asnjë prej tyre nuk ka parë askënd që punon në faqe që nga shkurti. “Që kur filloi lufta, ajo u ndal plotësisht,” tha një fqinj. Barërat e këqija po përshkojnë rrugën për në shtëpi. Është e qartë se pemët nuk janë kujdesur për shumë muaj. Dritaret janë me pluhur.

Ndryshe nga Marbella dhe Davos, ku pronat e lidhura me Putinin mezi kanë shkaktuar një sy të syrit, në Biarritz ato janë bërë objektiva protestash.

Në mars, jo shumë kohë pasi Kremlini u zhvendos në Kiev, një palë aktivistësh rusë hynë në rezidencën e Shamalovit, ndryshuan bravat dhe thanë se do ta përdornin atë për të strehuar refugjatët ukrainas. Pushtimi përfundoi pasi policia theu derën.

Biarritz ka një komunitet të konsiderueshëm rus, por që nga fillimi i luftës ai ka mbajtur një profil të ulët – ose ka qenë me zë të lartë kundër luftës. Disa agjentë imobiliar më thanë se ndërsa komuniteti rus ka qenë gjithmonë diskret, ata janë zhdukur plotësisht nga publiku. Për të mos tërhequr vëmendjen, tha një prej banorëve, tani përdorin targa të vendeve të tjera në vend të atyre ruse.

Ambasada ruse në Francë nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Kisha ortodokse ruse në Avenue Empress – e lidhur jo me Patriarkanën e Moskës, por atë në Kostandinopojë – po sheh më pak rusë të pranishëm dhe më shumë ukrainas.

Batica zyrtare gjithashtu ka filluar të zhvendoset. Ministria franceze e financave publikon se cilat prona ka ngrirë – dhe në kohën e shkrimit, rreth 60 shtëpi dhe apartamente ishin në listë, dhe të paktën disa autoritete franceze po bëjnë presion për më shumë.

Në janar, Drejtoria e Përgjithshme për Konkurrencën, Çështjet e Konsumatorit dhe Kontrollin e Mashtrimit njoftoi se kontrollet në vend kishin gjetur se rreth 60 për qind e agjencive të pasurive të paluajtshme në rivierën franceze nuk po bashkëpunonin me autoritetet, për shembull duke kontrolluar nëse emrat e klientëve të tyre shfaqeshin në Lista e sanksioneve të BE-së dhe ngrirja e aseteve kur kërkohet.

Në Biarritz, provat e ndryshimit të qëndrimit ndaj parave ruse mund të shiheshin në vetë pronën e Ocheretny. Pasi filloi lufta, dikush spërkati muret e zbardhura që rrethonin terrenin me FUCK POUTINE dhe SLAVA UKRAINA (“Lavdi Ukrainës”) në ngjyrë blu dhe të verdhë të ndezur.

Megjithëse muret janë rilyer që atëherë, ngjyrat ende shkëlqejnë.