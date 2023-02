Ronaldo shënon golin e parë për Al Nassr, akoma nuk i ka surprizuar tifozët

Cristiano Ronaldo ka thyer më në fund mallkimin e tij në futbollin e Arabisë Saudite, pasi ka gjetur golin e parë në ndeshje zyrtare me fanellën e Al Nassr. Sulmuesi portugez, edhe pse kishte luajtur dy ndeshje me fanellën e skuadrës së tij, në kampionat dhe Kupë, nuk ia kishte dalë të tundte rrjetën.









Në fakt, Ronaldo kishte pasur disa raste për të shënuar por goli i kishte munguar. Një gjë e tillë mund të ndodhte edhe sot, teksa ai humbi disa raste të rëndësishme para portës së Al-Fateh. Por në fund, në ndihmë i erdhi një penallti, të cilën ai arriti ta transformonte në gol, në minutën e 93-të të duelit, por vetëm për t’i siguruar një pikë skuadrës së tij në barazimin 2-2.

Barazimi mban Al Nassr në kreun e renditjes, por tashmë me pikë të barabarta me Al Shabab dhe me skuadra të tjera si Al Itihad dhe Al Taeuon që i janë afruar rrezikshëm ekipeve të kreut.