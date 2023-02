Skandali McGonigal/ PD dorëzon në Kuvend kërkesën për ngritjen e Komisionit Hetimor

Nënkryetari i PD Luçiano Boçi dhe deputetja Albana Vokshi dorëzuan këtë të premte në Kryesinë e Kuvendit kërkesën për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen McGonigal.









Në këtë komision hetimor, është paralajmëruar të hetohet lidhja e kryeministrit shqiptar Edi Rama me ish zyrtarin e FBI-së të arrestuar, Charles McGonigal.

Një ditë më parë, në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, Sali Berisha denoncoi me emra dhe ministra të tjerë si të përfshirë në skandalin e ashuquajtur ‘McGonigal’.

“Ballukja ka qenë si të thuash nga më aktivet në këtë aferë, por janë edhe ministra të tjerë. Ardi Veliu, Bledi Çuçi, që të gjithë këta. I përgëzoj të gjithë deputetët që kanë firmosur në këtë Komision Hetimor Parlamentar dhe e siguroj Komisionin Hetirpor Parlamentar të Kongresit të SHBA se komisioni ynë do të bëjë gjithçka për të zbardhur veprimtarinë kriminale të Edi Ramës, të McGonigal në Shqipëri, të Marco Ross-it dhe grupit të tyre.

Duhet të dini se, jo vetëm në këtë fushë, por edhe në aspekte të tjera, këta aventurierë kanë luajtur me interesa të një rëndësie jetike për SHBA. Komisioni do t’i rreshtojë të gjitha këto, si një detyrim madhor ndaj SHBA. Mos prisni nga SKAP-i i partisë. Mc Gonigal është ulur këmbëkryq me ta. Jo një herë, por disa herë. Hetimin më të plotë do ta bëjë komisioni hetimor parlamentar.”, tha Berisha.