Vetmia ndonjëherë na bën të ndihemi mirë, ja si e shpjegojnë hulumtimet

Është një fakt i njohur që miqtë janë të rëndësishëm për lumturinë tonë. Por hulumtimet e fundit sugjerojnë se të qenit josocial nuk është diçka për të cilën duhet të shqetësohemi, sepse të kalosh më shumë kohë vetëm në të vërtetë sjell më shumë përfitime sesa mendojmë.









Kalimi i kohës vetëm mund të rrisë kreativitetin tuaj

Ndërveprimi i vazhdueshëm me dikë mund të shpërqendrojë mendimet tuaja dhe të pengojë përpjekjet tuaja për të krijuar ide të reja. Nga ana tjetër, koha vetëm lejon krijimtarinë tuaj të lulëzojë dhe rrit imagjinatën tuaj. Kjo ju ndihmon të akordoni zhurmën e sfondit dhe ju bën më të vetëdijshëm për mendimet tuaja.

Të ndihmon t’i shohësh gjërat ndryshe

Kalimi i kohës me njerëz të tjerë mund të nxjerrë në pah tiparet tuaja të ndryshme të personalitetit. Dhe megjithëse pasqyrimi i sjelljes së dikujt mund t’ju ndihmojë të lidheni me miqtë tuaj, ai mund të ndryshojë disi vetëdijen tuaj.

Ndonjëherë, për t’i bërë miqtë tuaj të ndihen më rehat, mund të harroni të mendoni ose të kujdeseni për nevojat dhe ndjenjat tuaja. Në këto momente, do të jetë më e vështirë për ju të qëndroni plotësisht të pranishëm në një moment të caktuar, gjë që mund të ndikojë që t’i shihni gjërat nga një këndvështrim tjetër.

Të kesh më pak ose aspak miq ndonjëherë mund t’ju lejojë të jeni më në harmoni me veten dhe t’i përjetoni gjërat ashtu siç i shihni vërtet.

Të detyrosh një miqësi nuk do të të sjellë fare dobi

Ndjenja e presionit për të bërë miq me njerëz me të cilët nuk keni shumë të përbashkëta dhe që nuk kujdesen për nevojat dhe interesat tuaja, mund t’ju shqetësojë. Shoqërimi i detyruar do të thotë që ju të humbni kohë të vlefshme për të kaluar vetëm me veten dhe kjo mund t’ju lërë me një ndjenjë të keqe në fund të ditës.

Të kesh një sens të zhvilluar mirë për veten na ndihmon të bëjmë zgjedhje më të mira në jetë.

Të mos shpenzosh shpesh “kohë për mua” cilësore mund ta bëjë të vështirë të dish saktësisht se çfarë dëshiron në jetë. Dhe kështu, i mbartur nga njerëz dhe rrethana të tjera, mund të përfundoni duke luftuar për të bërë zgjedhjen tuaj ose ndonjë zgjedhje tjetër. /Psikologjia