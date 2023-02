‘Alda Klosi kishte probleme me burrin’/ ‘Zbërthehet’ pastruesja Dobi: Paratë ish-zyrtares i vinin me çantë prej vitit 2021, më kërkoi t’ia ruaja

Detaje të reja kanë dalë në dritë pas arrestimit të pastruese Rozeta Dobi e cila akuzohet për vjedhjen e parave në shtëpinë e ish-zyrtares Alda Klosi.









Në dëshminë e saj, Rozeta pretendon se ka pastruar 8 shtëpi të mbushura me para dhe se ditën kur ka grabitur banesën e zyrtares, kjo e fundit nuk ka qenë në banesë. Si dhe sipas pastrueses, ka qenë vetë zyrtarja Klosi e cila e ka udhëzuar për t’i marrë paratë pasi kjo e fundit kishte konflikt me bashkëshortin e saj.

“Paratë vinin që nga viti 2021. Unë nuk kam dijeni kush i sillte, por paratë vinin në çantë. Në dhjetor 2022 Alda ngaqë kishte konflikte me burrin më kërkoi t’i ruaja. Ditën që i mora me çantë i mora nga kasafortë, pasi Alda nuk ishte në shtëpi. Më tha ajo vetë merri në kasafortë. Ngjarjen e vjedhjes e inskenova pasi ajo donte të ngarkonte me përgjegjësi burrin”, mësohet të ketë thënë Dobi.

Kujtojmë se autoritet kanë arrestuar mbrëmjen e djeshme, ish-zyrtaren Klosi pasi akuzohet për fshehje pasurie, pastrim parash dhe deklarim të rremë para oficerit të policisë.