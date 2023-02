Alizoti ironizon keq Ramën: Ngjan shumë me Lady Gagën

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti e konsideron një gafë politike mungesën e kryeministrit Edi Rama në Parlament për të diskutuar çështjen “McGonigal”.









Në një intervistë për emisionin “Kjo Javë”, Alizoti tha se kjo ndodh për shkak se Rama nuk e njeh politikën në thellësinë e saj.

Sipas deputetit demokrat, Rama është një person i “shoë-ut” mediatik dhe se i ngjan shumë këngëtares Lady Gaga.

Alizoti: Shoqëria shqiptare ka probleme të thella me demokracinë. I pëlqen më shumë të argëtohet, të shohë një cirk, se sa të merret me ekzistencën e saj. Po të ndodhte kjo në botë, do ishte bërë nami. Nuk mund të thoshte kryeministri nuk do vij në Parlament. Rama është një personazh i prodhuar nga media. Nuk përmban asnjë esence politike. Këto gafa që bën ai, është sepse nuk e njeh politikën thellë. Është një njeri që përngjan me Lady Gagën. Njeri i cirkut. Edhe media duke e bërë një njeri superstar, ai e financon. Media në demokraci është shumë dominante. Demokracia jeton nga lajmi i keq. Ato që rrezikojnë kryeministrin, ata rrezikojnë ekzistencën.

Pyetje: Çfarë do ketë ndryshe protesta e 11 shkurtit?

Alizoti: Nuk ka pasur mbledhje se si do vazhdojë protesta. Po të shohësh, protesta është përshkruar si një zemërim. Protesta është zemërim. Nëse njerëzit në këtë vend, ose në botë, ka një skandal, ndodh sepse është një zemërim i momentit. Demokracia jeton me protesta. Demkracia është një sistem që është tërë kohës i rrezikuar.