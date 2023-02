FOTO/ Konfirmoi lajmin mbi shtatzëninë, Jonida pozon me barkun e rrumbullakosur

Moderatorja dhe aktorja Jonida Vokshi ka dhënë lajmin e ëmbël për të gjithë ndjekësit e saj, duke zbuluar se është shtatzënë për herë të dytë.









Lajmin e ëmbël e ka konfirmuar ajo vetë ajo pasi filloi prime i “Big Brother Vip Kosova” mbrëmjen e djeshme.

Ndërsa në rrjetin social ‘Instagram’, Jonida ka shpërndarë fotot e para teksa shihet me barkun e rrumbullakosur. Kujtojmë se Jonida dhe bashkëshorti i saj, Besnik Krapi janë prindër të një vajze që së shpejti do të bëhet me vëlla ose motër.

View this post on Instagram A post shared by Jonida Vokshi (@jonidavokshiofficial)