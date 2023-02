A mundet populli ta kapë Ramën e ta burgosë vetë? Berisha: Drejtësinë nuk  e bëjmë vetë, por më 11 shkurt…

Kreu i PD, Sali Berisha shprehet se në protestën e 11 shkurtit do të kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama me çdo kusht.









Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha tha se populli nuk mund të japë drejtësi vetë lidhur me skandalin ‘McGonigal’ por mund të kërkojë përmbysjen e tij nga posti i kryeministrit.

Sali Berisha: Mbrojtja e votës ka një kusht, largimin e Ramës. Ndaj ju ftoj të largojmë këtë demon pushteti që ndan psikologjinë e Spiro Kolekës e Kristaq Ramës ndaj kundërshtarëve politike, që korrupton agjentët e FBI për të garantuar një Shqipëri pa opozitë.

A mundet populli ta kapë Ramën e ta burgosë vetë?

Sali Berisha: Jo populli nuk mund të bëjë drejtësi vetë, populli mund ta përmbysë Ramën dhe Ramës t’i tregojë vendin drejtësia e reformuar.

Në këto zgjedhje do konkurrojmë me siglën që përmbysëm etërit e Ramës, ky demon pushteti, kërkon tani që të na përjashtim nga zgjedhjet që të fitojë me Ali Bashën zgjedhjet e 14 majit, por llogaritë i ka gabim, si i dolën gabim llogaritë me Mc Gonigalin këtë herë shqiptarët do i tregojnë vendin e do mjerohet në këtë përpjekje primitive.