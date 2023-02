PD mund të mos regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit/ Berisha: Gjykata e njeh vendimin! Rama mos tentojë të ‘rrënojë’ partinë, do përballet me fuqinë tonë

Kreu i PD, Sali Berisha ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama se në rast se Partia Demokratike rrezikon të mos regjistrohet në KQZ për zgjedhjet e e 14 majit, do të përballet “me gjithë fuqinë e PD”.









Berisha tha se ishte Rama ai i cili nuk lejoi regjistrimin e vendimit të 11 dhjetorit, dhe se tentoi të mbajë peng PD.

Sakaq theksoi se vendimi është legjitim dhe në përputhje me Kushtetutën, ndaj dhe nuk ka asnjë shqetësim për regjistrimin e PD-së në zgjedhje.

Berisha: Vendimi i 25 marsit, që njeh legjitim dhe në përputhje me Kushtetutën, Kuvendin e 11 dhjetorit, është vendim që në çdo vend të lirë të planetit, ka vetëm një kuptim: regjistrimin në regjistrin e forcave politike. Çdo vendim tjetër është antikushtetues dhe antiligjor. Nëse Ali Basha ka pasur një të dhënë, një objeksion për vendimin e gjykatës, ai kishte të drejtë të hapte proces gjyqësor në Gjykatën e Tiranës, por ai nuk mund të bëhej palë kurrë në një proces ku nuk ishte palë. Kështu që bërja palë e Alibashës me ndërhyrjen direkte dhe të fuqishme të Edi Ramës, dhe të McGonigal-it me fustan, siç e ka pohuar vetë, është një akt antikushtetues, antiligjor. Këtu gjykata, ka vendosur në mënyrë të qartë se Kongresi i 11 dhjetorit është legjitim se statutit, vula, sigla e flamuri janë të gjitha të 11 dhjetorit për PD. Rama nuk lejoi regjistrimin e këtij vendimi. Rama ndërhyri të shpallë palë për herë të parë në histori atë që nuk ishte palë, pra Alibeajn pas vendimit të gjykatës pale. Këto janë makinacone që kanë një synim nga Rama. Pasi dështoi të marrë peng PD, dështoi në rrënimin e PD të Berishës me lobimin mafioz të FBI të Soros, dështoi me shkurajimin e demokratëve për të ndjekur të vërtetën, mendon se mund ta përjashtojë me këtë mekanizëm. Rama do përballet me gjithë fuqinë e kësaj partie e kjo parti do dalë fitimtare nga këto zgjedhje.