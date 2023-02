Si do ta sillni në shina sistemin e drejtësisë?/ Berisha-qytetarit: Vetëm me referendum popullor, do miratojmë ligje të reja

Kreu i PD, Sali Berisha është duke zhvilluar një bashkëbisedim me qytetarët, ku dhe është ndarlur tek skandali ‘McGonigal’ ku theksoi se do të praktikohet referendum popullor për mirëfunskionimin e drejtësisë.









Berisha tha se drejtësia duhet të jetë e pavarur nga politika dhe duhet të funksionojë vetëm mbi ligjet.

Pyetje:Si do ta sjellim në shina dhe ta bëjmë funksional sistemin e drejtësisë?

Berisha: Së pari për të ndërhyrë në këtë sistem kryekëput të korruptuar dhe të kontrolluar nga qeveria, vepër e Sorosit dhe mafies së tij është jetike dhe vendimtare për të ardhmen e Shqipërisë. Referendum popullor dhe pas këtij referendumi në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe komisionin e Venecias ne do të ndërhymë me reformë të thellë në këtë sistem t’ia kthejmë drejtësinë ligjit. Drejtësia shqiptare të jetë e pavarur nga politika, nga guvernatorë dhe mafia ndërkombëtare, pro e varur nga ligji dhe kushtetuta e vendit. Pas referendumit do të miratohen ligje që do t’i nënshtrohen referendumit.