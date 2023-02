Efi debaton me motrën e Oltës pasi doli nga BBV: Njeriu më i lig atje brenda

Një ditë pas eliminimit nga Big Brother Vip, Efi është përplasur ashpër në studion e “Fan Club” me Gerta Gixharin, motrën e Oltës.









Gerta këshilloi Efin që të ishte më pozitive, ndërsa Efi tha se ajo atë energji e ka përcjellë tek te gjithë përveç “ushtarëve të Oltës”, ndërsa Gerta i tha Efit se ajo ishte ushtare e Luizit aty brenda.

Efi tha se vazhdon të ketë të njëjtin opinion se Olta është e lig dhe kjo u shoqërua me debat të fortë mes dy vajzave.

Gerta: Qetësohu brenda vetes bëhu me opinione pozitive, ndërto një paqe brenda vetes që ta përçosh edhe te njerzit

Efi: Duket që nuk e kam përçuar..

Gerta: Jo tek të gjithë, pate distancë nga të gjithë banorët në shtëpi, jo vetëm nga Olta

Efi: Nga të gjithë ushtarët e Oltës?

Gerta: Jo nuk janë ushtarët e Oltës, ti ishe ushtare e Luizit. Sepse nuk ia dole dot me Luizin dhe u ktheve me të. Harrove sherret me Luizin, që të tha ha atë

Efi: Jam mësuar me një si ti brenda unë. Çdo lloj ndjesie që kam shprehur aty brenda për Oltën është reale. Është femra më e lig aty brenda. Imazhi i saj, më vjen keq që ajo femër është futur aty brenda

Gerta: Pse i merrni gjërat personale

Efi: Ke mësuar gjëra përmendësh, po janë njerëz aty

Gerta: Më njeh mua ti? Un kam një jetë në Tv. Ti ajo shoqja e mirë gjithmonë e ke tërhequr Kiarën nga pas. Un këtu mbaj qëndrimin tim si gazetare, nuk komentoj lojën e Oltës. Nuk ka lidhje personale fare. Është si e shoh unë lojën jashtë.

Efi u eliminua mbrëmjen e kaluar nga loja e BBV, pasi u nominua nga Dea Mishel.