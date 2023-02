Largoni stresin/ Dhjetë mënyra për të shijuar më shumë seksin në vitin 2023

Është e trishtueshme të mendosh se shëndeti dhe mirëqenia e grave – kur bëhet fjalë për seksin dhe çdo gjë që nuk lidhet me lindjen e fëmijëve – është lënë pas dore për një kohë të gjatë. Prej vitesh, femrat kanë “vuajtur” në heshtje në seks : ato kanë më pak orgazma se meshkujt, të cilët dinë pak për anatominë femërore dhe injorojnë pikat kyçe për kënaqësinë e tyre. Nëse jeni gati t’i jepni jetës tuaj seksuale një përmirësim të madh në vitin 2023, atëherë po lexoni artikullin e duhur.









Nëse jeni ende duke zbuluar veten dhe atë që ju pëlqen apo dëshironi ta çoni kënaqësinë tuaj në një nivel tjetër, lexoni dhe zbuloni 10 mënyra për të shijuar më shumë seksin në vitin e ri.

Inkorporoni ASMR në jetën tuaj

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ose Autonomous Sensory Meridian Response është një metodë relaksimi në internet që vjen për të luftuar pagjumësinë, ankthin dhe mungesën e përqendrimit në punë ose në lexim. Tani, ajo gjithashtu kontribuon në kënaqësinë seksuale. “Meqenëse ASMR i ndihmon njerëzit të relaksohen në përgjithësi, mund të bëjë të njëjtën gjë në dhomën e gjumit. mund t’ju ndihmojë të përqendroheni në kënaqësinë që ndjeni në momentin e tanishëm dhe të krijoni një përvojë euforie, si dhe ta bëni seksin më të thellë dhe më intim, “thotë seksologia Suzannah Weiss për popsugar.com.

“Zbulimi seksual etik”

Sipas një sondazhi të fundit të kryer nga Bumble, në vitin 2023 më shumë njerëz do të eksplorojnë seksin në mënyra të ndryshme – një dimension i quajtur “zbulim seksual etik”. Kjo do të thotë që ju do t’i qaseni seksit në një mënyrë më të hapur, gjë që do t’ju japë mundësi për përvoja më të këndshme dhe zbulim të vetvetes seksuale, pavarësisht nga statusi i marrëdhënies suaj. Mbajeni mendjen hapur këtë vit dhe mos kini frikë të eksperimentoni me pozicione apo fetishe të ndryshme.

Provoni seksin tantrik

Seksi tantrik është një qasje më e kujdesshme ndaj seksit që kombinon spiritualitetin, seksualitetin dhe vetëdijen për të krijuar një përvojë seksuale që mund të konsiderohet terapeutike. Ai fokusohet në trupin dhe përvojën, në vend të orgazmës, dhe duke e bërë atë me dashje do të çojë në përvoja unike me veten ose partnerin tuaj. Marrja e kohës për të praktikuar rregullisht vëmendjen përmes jogës ose ushtrimeve të meditimit mund t’ju ndihmojë më tej me këtë.

Luaj me lodra të ndryshme seksi

Shumëllojshmëria e lodrave seksi është e pafundme. Në treg mund të gjeni produkte që do t’ju bëjnë ju ose partnerin tuaj të kaloni shumë mirë në shtrat. Në vitin 2023 ne do të rishikojmë lodrat e seksit, ku ato që ofrojnë funksione të shumta në një pajisje janë të tëra.

Përdorni lubrifikant

Mund të lidhet me seksin e keq në mendjet tona, por kjo është krejtësisht e rreme. Lubrifikuesi mund të ofrojë kënaqësi intensive gjatë seksit, veçanërisht për gratë, pasi ndihmon për të mbajtur vaginën me lagështi dhe për të zvogëluar fërkimin gjatë penetrimit.

Përqendrohuni paraprakisht

Skenat në filma që tregojnë çifte të përfshira drejtpërdrejt në seks të egër nuk e përshkruajnë gjithmonë realitetin. Është diçka që e dëgjon vazhdimisht, por kënaqësia më e madhe vjen pas ndeshjeve paraprake. Paraloja është fizike dhe mendore. Kjo lidhje mendje-trup është veçanërisht e dobishme për të dy gjinitë.

Edukoni veten

E vërteta është se sa më shumë të dini për trupin tuaj dhe sistemin tuaj riprodhues, aq më shumë kënaqësi do të keni në dhomën e gjumit. Me komoditetin e internetit (për sa kohë që kërkimi bëhet në faqe të sigurta dhe të verifikuara), por edhe me diskutime me mjekun tuaj, mund të zbuloni saktësisht se çfarë ju pëlqen, por edhe si mund ta kënaqni partnerin tuaj seksualisht.

Çlironi veten nga stresi

Nuk është sekret se stresi mund të ndikojë seriozisht në shëndetin tuaj dhe të shtypë dëshirën tuaj seksuale. Kjo është arsyeja pse është kaq jetike që të keni priza të shëndetshme që ju ndihmojnë të ndiheni më pak të stresuar. Bërja e gjërave të rregullta si meditimi, joga, frymëmarrja e thellë, apo edhe shënimi i mendimeve tuaja janë disa mënyra për të marrë lehtësim. Nëse nuk ju përshtaten, dëgjoni muzikën tuaj të preferuar, lexoni një libër ose bëni ushtrime.

Përmirësoni qëndrimin misionar

Ju mund ta mendoni pozicionin misionar si të mërzitshëm, por nuk është aspak afër kësaj. Jo vetëm që rrit intimitetin emocional, por ju e gjeni edhe një nga pozicionet më të lehta në seks për ta pasuruar atë. Përfshirja e jastëkëve poshtë trupave, përdorimi i lodrave seksuale, prioritizimi i stimulimit të klitorit, shtimi i lubrifikantëve dhe lehtësimi i kënaqësisë për të dy partnerët janë disa shembuj të mënyrave se si mund të përmirësoni pozicionin misionar këtë vit.

Mbani trupin tuaj të shëndetshëm

Çdo gjë në trupin tuaj është e lidhur, kështu që ka kuptim që një libido e shëndetshme është një tregues i rëndësishëm i një trupi të shëndetshëm. Këtë vit, bëni prioritet për të mbajtur trupin tuaj sa më të shëndetshëm duke pushuar mjaftueshëm, duke pirë mjaftueshëm ujë, duke ushtruar rregullisht dhe duke ngrënë ushqimet e duhura.