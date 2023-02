Letra magjepsëse e Carl Jung e vitit 1957 mbi UFO-t (Dokumenti)

Hyjnitë, konspiracionet, politika, alienët e hapësirës: në fakt nuk duhet të besoni në këto për t’i parë ato interesante. Thjesht përqendroni vëmendjen tuaj jo në vetë gjërat, por në mënyrën se si njerëzit e tjerë i konsiderojnë ato, çfarë thonë ata kur flasin për to dhe pse mendojnë për to ashtu siç mendojnë. Psikoterapisti dhe i mbrojturi dikur i Frojdit, Carl Gustav Jung i trajtoi UFO-t në këtë mënyrë kur shkroi librin e tij ‘Flying Saucers: A Modern Mth of Things Seen in the Skies’, i cili shqyrton “jo realitetin ose jorealitetin” e fenomeneve titullare, por “aspektin psikik të tyre”. ” dhe “çfarë mund të nënkuptojë që këto dukuri, qofshin reale apo të imagjinuara, shihen në numër të tillë pikërisht në një kohë” – Lufta e Ftohtë – “kur njerëzimi kërcënohet si kurrë më parë në histori”. Siç e quajti Jung një “mit modern”, UFO-t kualifikohen si reale.









Në vitin 1957, me Flying Saucers për t’u shfaqur vitin e ardhshëm, redaktori i New Republic Gilbert A. Harrison donte të merrte këtë këndvështrim Jungian për UFO-t në revistën e tij. Në krye të këtij postimi, ju mund të shihni (nëpërmjet The Awl) një skanim të përgjigjes së Jung ndaj pyetjes së Harrison, teksti i së cilës vijon:

‘Problemi i UFO-ve është, siç thoni ju me të drejtë, një problem shumë magjepsës, por është sa çuditshëm aq edhe magjepsës; meqenëse, përkundër të gjitha vëzhgimeve që unë di, nuk ka siguri për vetë natyrën e tyre. Nga ana tjetër, ka një material dërrmues që tregon aspektin e tyre legjendar ose mitologjik. Në fakt, aspekti psikologjik është aq mbresëlënës, saqë pothuajse duhet të pendohet që Ufo-t duken të vërtetë në fund të fundit. E kam ndjekur sa më shumë literaturën dhe më duket sikur diçka është parë dhe madje e konfirmuar nga radarët, por askush nuk e di saktësisht se çfarë shihet. Duke marrë parasysh aspektin psikologjik të fenomenit, kam shkruar një broshurë për të, e cila do të shfaqet së shpejti. Është gjithashtu në proces përkthimi në anglisht. Fatkeqësisht, duke qenë i zënë me detyra të tjera, nuk jam në gjendje të plotësoj propozimin tuaj. Duke qenë mjaft i vjetër, më duhet të kursej energjitë e mia’.

Jung, siç mund ta shihni, dyfishoi interesin e tij për këtë temë, duke i konsideruar jo vetëm disqet fluturuese një fenomen social, por edhe si një fenomen të vërtetë fizik. Entuziastët seriozë të Jung dhe UFO-ve mund të konsiderojnë ofertën për letrën origjinale, tani në ankand. Çmimi i parashikuar i shitjes: 2,000 deri në 3,000 dollarë.