‘Parlamenti duhet të zgjidhë hallet tona jo të Amerikës’/ Banorët e Bërxullës në protestë: Pronat tona do t’i marrin vetëm të vdekur, aksi do bëhet lapidar para se të ndërtohet

Banorët kanë dalë në rrugë dhe paralajmërojnë se pronat shteti do ua marrë vetëm nëse ata vdesin, teksa theksojnë se kjo rrugë do të bëhet “lapidar para se të ndërtohet”.

Ata shprehen se vlera që i është caktuar për dëmshpërblim është e lirët dhe se nuk do të ketë marrëveshje nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre.

“Kërkesat tona janë të panegociueshme, përmes pronave tona do të shkojnë në aeroport. Në shenjë proteste ne tubimi jonë është paqësor për të sensibilizuar pushtetarët sepse siç e shihni dhe se ka ndodh një problem ne atë agjentin e FBI dhe bllokohet parlamenti duke u marrë me atë dhe duhet ta gjejnë ne të drejtë a u lidh me rusët apo jo parlamenti jonë është për të zgjidhur hallet tona këtu jo me zgjidhë hallet e Amerikës . Edi Rama pa pat bo gjë të shkojë si i pandehur se kolltukun se kanë prona të vetëm po këtu shkelet ligji ditën me diell ne po na shkelen të drejtat në mënyrë brutale dhe nuk merret askush. Halli jonë është ky dhe na duhet zgjidhe se janë 97 familjarë pushtetarët bëhen sikur nuk shohin ku ta kërkojë zgjidhjen ne. Beteja jonë mos t’ju duket çudi se vetëm të vdekur pronat tona nuk kanë shans ti marrin pa ra në marrëveshje me ne kjo rrugë do të bëhet lapidar para me u ndërtu si në rastin e Kalasë së Shkodrës sepse janë kushte bazë nuk po kërkojnë salltanet. Nuk kanë nxjerrë akoma një vendim për vlerën e pronës se vetë i ndërtojnë pallatet ato dhe i dinë mirë çmimet dhe në mes të dimrit thonë dil përjashta ti po ku është ministria e Financave ca bëjnë këto ja kërkesat tona jemi njerëz me këmbë në tokë dhe logjikë. Të lëmë fshatin e të ikim të gjithë prandaj bëj thirrje sa më shpejt se thonë projekti është madhor po për ata që do ta shfrytëzojnë”, tha një prej banorëve.