Pesë zakone që rrisin dhjamin në bark, si t’i thyeni ato

Ju dëshironi të vishni pantallonat tuaja të preferuara vetëm kur keni ndonjë problem. Nuk këputet në mes. Ai bark ju prish të gjithë linjën. Dhe ne do të shtojmë jo vetëm siluetën tuaj. Gjithashtu ndikon në shëndetin tuaj pasi obeziteti qendror – domethënë akumulimi i yndyrës në bark – konsiderohet më i rrezikshëm për shëndetin në krahasim me një shpërndarje të barabartë të peshës së tepërt në trup ose obeziteti ku pjesa më e madhe e peshës akumulohet përreth. të pasmet.









Ajo që shumë mund të mos e dinë, është se shtatë zakone të jetës së përditshme mund të shkaktojnë atë bark të shëmtuar. Dietologët na i prezantojnë ato dhe na këshillojnë të bëjmë krejt të kundërtën nëse duam të shmangim marrjen e barkut.

Pini pije të gazuara shpesh

Nuk mund të kaloni një ditë pa pirë pijen tuaj të preferuar freskuese? Të dhënat tregojnë se konsumimi i një deri në dy kanaçe me gaz në ditë rrit perimetrin e belit pesë herë më shpejt në krahasim me konsumin minimal javor të sodës. Vlerësohet se përqendrimi i lartë i sheqerit në pije joalkoolike çon në një rritje të oreksit dhe si pasojë një rritje të peshës.

Edhe pijet e gazuara dietike janë fajtore, me konsumin e tyre të lidhur me rritjen e yndyrës së barkut dhe sheqerit në gjak, të dyja simptoma të sindromës metabolike, siç zbulon hulumtimi i publikuar në Nutrients.

Ndaj është më mirë të zgjidhni lëngje frutash natyrale pa sheqer të shtuar ose nëse qëllimi juaj është të shuani etjen, preferoni më të mirën nga të gjitha, ujin.

Hani në një pjatë të madhe

Madhësia e pjatave mund të ndikojë në sasinë e ushqimit që konsumojmë. Për shembull duke përdorur pjata të mëdha ushqimi shihet më pak. Hulumtimet madje treguan se si ata që përdornin një pjatë të madhe hëngrën 77% më shumë spageti sesa ata që përdornin një pjatë të mesme.

Përparësive të zgjedhjes së një pjate më të vogël, duhet të shtojmë se sipas hulumtimeve, të ngrënit nga një pjatë e vogël çon në një ndjenjë më të madhe të ngopjes.

Keni një darkë vonë

Megjithëse kërkimet në fushën e të ushqyerit në kohën e duhur janë të vazhdueshme dhe shpesh kontradiktore, duket se ka bazë të përbashkët në gjetjen se të ngrënit vonë natën, veçanërisht pas orës 20:00, duket se ndikon negativisht në disa parametra metabolikë, duke përfshirë peshën trupore dhe yndyrën e barkut. akumulimi. Këto janë shifra që dalin kryesisht nga punonjësit e turneve të mbrëmjes dhe të natës. Përveç kësaj, ushqimet e ngrëna në mbrëmje janë zakonisht me densitet më të lartë energjie në krahasim me ato që hahen gjatë ditës. Provat tregojnë se të ngrënit më shumë në fund të ditës dhe veçanërisht gjatë natës shoqërohet me shtim në peshë dhe ulje të ndjeshmërisë ndaj insulinës..

Mundohuni të ndryshoni shpërndarjen e sasisë së vakteve me shumicën e tyre të ngrënë para orës 19:00. Gjithashtu sigurohuni që të kenë kaluar tre orë nga vakti juaj i fundit para se të shkoni në shtrat.

Ju hani kur jeni të trishtuar, të zemëruar ose të mërzitur

A ju shtyn zemërimi, agjitacioni, zhgënjimi, por edhe mërzia dhe trishtimi në frigorifer? Nëse kjo ndodh rregullisht, atëherë uria juaj është “emocionale”. Me fjalë të tjera, ju hani në përgjigje të gjendjes emocionale në të cilën jeni. Hulumtimet zbulojnë se në pyetësorët përkatës, njerëzit me peshë normale kanë rezultate të ulëta për urinë emocionale, ndërsa njerëzit mbipeshë dhe obezë zakonisht shënojnë rezultate të larta, që do të thotë se ata shpesh përdorin ” ushqim rehati “.

Nëse dëshironi të humbni yndyrën e barkut dhe të balanconi peshën tuaj, është koha të kërkoni arsyen themelore pse i drejtoheni ushqimit dhe kërkoni mënyra të tjera për t’u marrë me situatat emocionale që përjetoni. Lexoni këtu një truk të mrekullueshëm për të shmangur kapjen e kavanozit të ëmbëlsirave kur jeni të trishtuar dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmën e një profesionisti të shëndetit mendor për të rregulluar marrëdhënien tuaj me ushqimin.

Flini pak

Një orë gjumë më pak gjatë natës mund të çojë në konsumimin e deri në 500 kalorive shtesë gjatë ditës, sipas një studimi të fundit nga Mayo Clinic.

Tani ka një numër në rritje kërkimesh që sugjerojnë se deficiti kronik i gjumit i stileve moderne të jetesës duket se po kërcënon peshën jo vetëm të punëtorëve me turne, por edhe të shumicës prej nesh. Arsyet për këtë lidhen me disrregullimin hormonal të shkaktuar nga të gjithë natën në trup. Përveç disrregullimit hormonal, privimi i gjumit ndikon edhe në rregullimin e qetë të niveleve të sheqerit (glukozës) në gjak. Përveç kësaj, gjumi i pamjaftueshëm rrit nivelet e hormoneve të stresit (kortizolit), i cili është gjetur të jetë i lidhur me shtimin e peshës, veçanërisht në zonën e barkut.

Nëse ëndërroni një bark të sheshtë, rruga drejt suksesit kalon përmes shtratit tuaj.