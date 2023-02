Princ Harry tregoi në librin e tij se kishte humbur v*rgjërinë me të/ Ish-mikesha: U trondita, e kishim mbajtur sekret për 21 vite. Gjithçka ndodhi në një gardh teksa…

Princi Harry me anë të librit ku tregonte kujtimet e tij që nga fëmijëria në adoleshencë e më tej, Spare, arriti të tërhiqte vëmendjen e shumëkujt në mbarë botën duke zbuluar sekrete nga jeta e tij.









Një ndër personat e përmendur në të ishte dhe mikesha e tij, Sasha Walpole e cila ka treguar për mediat britanike se Harry nuk ‘pati mirësjellljen’ për ta informuar atë se po e përmendte në libër për marrëdhënien seksuale që të dy kishin pasur në rini.

Walpole, e cila sot është 40-vjeç dhe nënë e dy fëmijëve tregoi se u trondit në momentin kur u njoftua për përfshirjen e saj në librin e Princit me anë të një mesazhi në WhatsApp nga një mik i saj.

Walpole ka pranuar se lidhja ka ndodhur pas një nate plot gaz në të cilën ata kanë pirë dhjetë gota tekila dhe në korrik 2001 pas festës së ditëlindjes së 19-të të Sashës.

Sasha ka ndarë detaje pikante të natës, sepse ishte e shokuar që Harry e përmendi atë në Spare, për të cilën u pagua 17 milionë funte paraprakisht dhe ka shitur 3.2 milionë kopje deri më sot.

Sasha tha: “Askush nuk më paralajmëroi për përfshirjen e natës në libër dhe Harry, ose njerëzit e tij, mund të më kishin gjetur për të më thënë nëse do të donin ta bënin këtë.

“Unë bëj një jetë të qetë – nuk e ftova këtë.”

Duke folur në Mail, ajo shtoi: “Unë e mbajta këtë sekret për 21 vjet. E bëra sepse Harry ishte një mik, pavarësisht nëse ai është një Princ apo jo.

“Unë nuk fitova asgjë nga kjo vëmendje, por e di që gjuetia do të kishte vazhduar derisa njerëzit të më gjenin. Nuk e kuptoj pse ai hyri në kaq detaje […] Ai përshkroi se si ndodhi në një fushë pas një pijetoreje. Rreth orës 23:00, Harry i kërkoi Sashës që të dilte jashtë për të ndarë një cigare, duke e anashkaluar detalin e tij të sigurisë dhe duke u hedhur mbi një gardh në fushën ku do të bënin seks.Më vonë, Sasha e kuptoi se ajo duhet të kishte marrë virgjërinë e tij, sepse e dinte se ai nuk kishte bërë seks me askënd më parë.

Pas lidhjes, Sasha nuk e pa më kurrë Harry-n dhe nuk foli më me të, madje as me mesazhe – por ajo thotë se nuk është e ndarë në faza.