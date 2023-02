Pse meshkujve u vjen gjumi pas seksit?

Gjumi ushqen foshnjat, por ushqen edhe të dashuruarit, në mënyrë alternative mund të plotësohet fenomeni i përgjumjes pas seksit, i cili, për arsye të analizuara nga redaktori shkencor Melinda Wenner Moyer, është më i zakonshëm tek meshkujt.









Çështje kohe dhe relaksi

Koha e seksit është një nga arsyet e dukshme pse ndiqet gjumi, thotë Moyer, një student i diplomuar në biologji molekulare nga Universiteti i Miçiganit me një diplomë master në komunikimin mjedisor për gazetarinë shëndetësore dhe shkencore në Universitetin e Nju Jorkut. Mbledhja kryesisht në mbrëmje, në shtrat, me rraskapitjen nga akti – për të cilën mashkulli zakonisht punon më shumë – shpjegojnë në një masë të madhe preferencën e kësaj përgjumjeje për një seks.

Më pas, siç kanë zbuluar studimet që përfshijnë përdorimin e tomografisë së emetimit të pozitronit (PET), për të arritur orgazmën një kusht kyç është çlirimi nga “të gjithë frikën dhe ankthin”, i cili pothuajse në mënyrë të pashmangshme do të sjellë relaksim dhe përgjumje.

Është biokimi

Proceset biokimike të aktivizuara nga orgazma mbajnë pjesën e tyre të përgjegjësisë. Disa gjetje shkencore kanë treguar se gjatë ejakulimit lirohet një koktej i hormoneve dhe neurotransmetuesve si noradrenalina, serotonina, oksitocina, vazopresina (vazopresina), oksidi nitrik dhe prolaktina.

Prolaktina lidhet me ndjenjën e kënaqësisë seksuale por edhe me kohën e nevojshme për rikuperim, pra gatishmërinë për një raund tjetër. Hulumtimet kanë treguar se nivelet më të ulëta të prolaktinës shoqërohen me një kthim më të shpejtë në veprim. Nga ana tjetër, nivelet e hormonit zakonisht rriten me gjumin, ndërsa injektimi i tij tek kafshët eksperimentale i bënte ato të lodheshin menjëherë. Duke pasur parasysh këto dhe faktin se gjatë aktit seksual ka një sekretim të konsiderueshëm të prolaktinës – katër herë në krahasim me masturbimin – shpjegohet lidhja midis seksit dhe përgjumjes.

Oksitocina dhe vazopresina, dy hormone të tjera që çlirohen gjatë orgazmës dhe lidhen me gjumin për shkak të sekretimit të tyre paralel me melatoninën, hormonin e gjumit dhe të ritmit biologjik. Oksitocina gjithashtu redukton nivelet e saj të stresit.

Teoria e Evolucionit

Teoria e evolucionit ofron edhe shpjegime, në të cilat njerëzit e parë kishin si synim kryesor sa më shumë pasardhës dhe, kështu, gjumi nuk ishte i favorshëm për arritjen e tij. Por sot, vëren Moyer, kur gjërat janë ndryshe dhe ajo nuk mund të kalojë menjëherë nga një grua te tjetra, ajo do të preferojë pushimin.

Është gjithashtu e mundur që përgjumja të jetë thjesht një efekt anësor i një faze zhvillimi që përfshin sekretimin e oksitocinës dhe vazopresinës. Këto janë dy hormone që dominojnë marrëdhëniet dhe forcojnë ndjenjën e lidhjes dhe besimit, duke shpjeguar lidhjen midis aktit seksual dhe përfshirjes emocionale. Kjo e fundit favorizon çiftet që dëshirojnë të kenë fëmijë, pasi përgjegjësia e përbashkët për kujdesin ndaj të porsalindurit rrit shanset e tij për të mbijetuar.