Shkupi gjobit me para dhe ua ndalon hyrjen bullgarëve që nxitën incidente në kufi

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, ka njoftuar se tre shtetas bullgarë, që kanë fyer pjesëtarët e policisë maqedonase në vendkalimin kufitar Deve Bair me Bullgarinë, janë dënuar me nga 300 euro, si dhe u është ndaluar për tre vjet hyrja në Maqedoninë e Veriut.









Incidenti ndodhi të shtunën, derisa dhjetëra bullgarë ishin nisur për në Shkup për të marrë pjesë në manifestimet për 151-vjetorin e lindjes së Goce Dellçevit – identitetin e të cilit e pretendojnë, si maqedonasit, ashtu edhe bullgarët.

Goce Dellçev ka udhëhequr një rezistencë maqedono-bullgare kundër Perandorisë Osmane në periudhën e vitit 1900.

Shtetasit bullgarë nuk mundën të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut për shkak të, siç u tha, “rënies së sistemit elektronik të kontrollit në të gjitha pikat kufitare”.

“Problemi teknik” ka zgjatur për më shumë se katër orë, gjë që ka pamundësuar hyrje-daljet nga Maqedonia e Veriut.

Por, Ministri i Punëve të Brendshme i Bullgarisë, Ivan Demerxhiev, i cili mori pjesë në manifestimet për Dellçevin, tha se “dyshon që problemi teknik ishte i qëllimshëm” për të penguar shkuarjen e bullgarëve në Shkup.

Ai tha se ditën e hënë, pala bullgare do t’iu dhurojë autoriteteve maqedonase pajisje teknike që të mos kenë “probleme të tilla”.

Ndërkohë, organizata e maqedonasve në Bullgari, “OMO Ilinden Pirin”, ka njoftuar për një sulm ndaj klubit të saj në qytetin Bllagoevgrad në Bullgari.

“Tashmë 17 vjet po ndodhin sulme ndaj klubeve maqedonase në Bullgari. A do t’i hetojë më në fund policia këtë herë dhe nuk do të refuzojë? Le të shohim nëse policia bullgare mund t’i gjejë autorët”, thuhet në tekstin e publikuar në faqen zyrtare në Facebook të OMO Ilinden Pirin.

Klubi ka thënë se është sulmuar me gurë dhe janë shkaktuar vetëm dëme materiale.

Klubi u hap në tetor të vitit të kaluar në një atmosferë të tensionuar, pasi grupet bullgare kundërshtonin hapjen e tij.

Tensionet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë janë rritur në nëntor të vitit të kaluar, kur pjesëtarë të pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut, hapën në Manastir dhe Ohër klube bullgare me emrat: “Car Borisi i Tretë” dhe “Vanço Mijallkov”, të cilët kanë sunduar Bullgarinë në periudhën e Perandorisë Osmane, me synimin e “bashkimin e tokave maqedonase me Bullgarinë”.

Dy shtetet fqinje, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria, që nga viti 2017 – kur kanë nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë – nuk kanë arritur të zgjidhin mosmarrëveshjet historike. Mes tjerash, shtetet kanë mospajtime për prejardhjen e shumë personaliteteve historike, përfshirë edhe Goce Dellçevin, dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën maqedonase, pasi bullgarët pretendojnë se ato kanë “rrënjë bullgare”./REL