‘Do t’i mbrojmë me gjak’/ Banorët e Bërxullës përplasen me policinë, kërkojnë bllokimin e rrugës së Rinasit

Banorët e Bërxullës kanë dalë këtë të diel në protestë, për të kundërshtuar devijimin e aksit rrugor Thumanë-Kashar pasi prek banesat e tyre.









Gjatë protestës banorët kanë tentuar të bllokojnë rrugën e Rinasit por janë hasur me kundërshtimin e policisë.

Efektivët janë vendosur bllokadë për të mos i lejuar që të pengojnë qarkullimin e mjeteve tek rruga e Rinasit.

“Pronat do t’i mbrojmë me gjak”, “Shteti na ka shitur”, “Shteti palë me krimin”, “Mbrojmë pronat tona”, janë disa nga thirrjet e banorëve të Bërxhullës.