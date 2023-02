Udhëtimi 7-ditor i një tullumbace spiune kineze nëpër Shtetet e Bashkuara

Një objekt misterioz lart mbi trafikun ajror komercial. Avionët ushtarakë u përplasën, më pas u urdhëruan të zbresin. Telefonata urgjente mes zyrtarëve amerikanë dhe kinezë.









Një raketë e vetme, e gjuajtur nga një avion luftarak F-22.

Ndërsa një tullumbace spiune kineze bëri rrugën e saj drejt lindjes nëpër Shtetet e Bashkuara javën e kaluar, një krizë ushtarake dhe diplomatike u zhvillua në terren.

Këtu është një afat kohor i përditshëm i ngjarjeve që çojnë në rrëzimin dramatik mbi ujë jashtë Bregut Lindor të shtunën. Më poshtë bazohet në intervistat me tre zyrtarë të lartë amerikanë, të cilët të gjithë kërkuan të mos përmenden emrat për shkak të ndjeshmërisë së situatës.

E shtunë, 28 janar:

Balona u zbulua për herë të parë mbi hapësirën ajrore të SHBA-së lart mbi Alaskë, në veri të Ishujve Aleutian. Komanda e Mbrojtjes së Hapësirës Ajrore të Amerikës së Veriut gjurmon nga afër balonën, duke vlerësuar se ai nuk përbën asnjë kërcënim apo rrezik të inteligjencës.

E hënë, 30 janar:

NORAD gjurmon balonën ndërsa udhëton në hapësirën ajrore kanadeze. Zyrtarët përcaktojnë se përdoret për spiunim, pasi mbart pajisje mbikëqyrjeje, duke përfshirë një tub grumbullimi dhe panele diellore të vendosura në kapakun metalik të pezulluar poshtë balonës. Bazuar në motorët dhe helikat e tij të vegjël, zyrtarët vlerësojnë gjithashtu se mund të manovrohet në mënyrë aktive për të fluturuar mbi vende specifike.

Balona është pjesë e një flote kineze të zhvilluar për spiunim, e cila gjatë viteve të fundit është parë mbi vende në pesë kontinente, duke përfshirë Azinë dhe Evropën. Balonat u vëzhguan mbi Shtetet e Bashkuara tre herë në administratën Trump, dhe një herë më parë në fillim të administratës së Biden. Ajo që e bën këtë takim të ri të ndryshëm ishte kohëzgjatja e gjatë në kontinent.

E martë, 31 janar:

Balona rihyn në hapësirën ajrore të SHBA-së mbi Idahon veriore. Departamenti i Mbrojtjes njofton Presidentin Joe Biden, i cili kërkon opsione ushtarake për ta rrëzuar atë.

Pentagoni fillon të punojë që tullumbacja të mos mbledhë informacione të ndjeshme nga faqet në terren. Kjo ishte “e drejtpërdrejtë”, tha një zyrtar i lartë i administratës, “sepse ne mund të gjurmonim rrugën e saktë të balonës dhe të sigurojmë që asnjë aktivitet apo komunikime të ndjeshme të pakriptuara nuk do të kryheshin në afërsi të tij”.

E mërkurë, 1 shkurt:

Zyrtarët e Pentagonit janë të alarmuar ndërsa balona kalon mbi Montana, e cila është shtëpia e bazës së Forcave Ajrore Malmstrom, një nga tre vendet që operojnë dhe mirëmbajnë raketat balistike ndërkontinentale të vendit të bazuara në silo.

Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin mbledh liderët ushtarakë dhe civilë, duke përfshirë shefin e Komandës Veriore të SHBA, gjeneralin Glen VanHerck dhe kreun e shefave të përbashkët, gjeneralin Mark Milley, për të diskutuar situatën.

Të gjitha fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar Billings Logan ndalohen për rreth dy orë pasi autoritetet peshojnë se çfarë të bëjnë. Ushtria përplas avionët luftarakë F-22 në rast se do të merrej një vendim për ta rrëzuar atë.

Në fund të fundit, Milley dhe VanHerck rekomandojnë kundër shënjestrimin e balonës mbi tokë për shkak të rrezikut për civilët nga mbeturinat në rënie. Zyrtarët e mbrojtjes vlerësojnë se mbeturinat nga tullumbace, e cila është madhësia e tre autobusëve, mund të bien në një rreze prej të paktën shtatë miljesh.

Presidenti drejton Pentagonin që të dalë me opsione për të rrëzuar balonën sa më shpejt që të jetë e sigurt për ta bërë këtë mbi ujërat territoriale të SHBA-së dhe në një mënyrë që t’i lejojë ata të rikuperojnë ngarkesën. Ai gjithashtu drejton ushtrinë dhe komunitetin e inteligjencës për të monitoruar balonën për të fituar njohuri mbi aftësitë e saj. NASA fillon analizimin dhe vlerësimin e fushës së mundshme të mbeturinave, bazuar në trajektoren e balonës, motin dhe ngarkesën e vlerësuar të aeroplanit.

Ndërkohë, Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe Zëvendës Sekretarja Wendy Sherman takohen me zyrtarë të ambasadës kineze.

E enjte, 2 shkurt:

Pentagoni lëshon një deklaratë se një balonë mbikëqyrëse kineze në lartësi të madhe ka hyrë në hapësirën ajrore të SHBA. Ligjvënësit bëjnë thirrje për informime dhe fillojnë të kritikojnë Biden që nuk e rrëzoi atë. Raportet dalin për një balonë të dytë të vëzhguar duke fluturuar mbi Amerikën Qendrore dhe Jugore.

Ushtria vazhdon të punojë për opsionet për të rrëzuar balonën në mënyrë të sigurt. Këshilltari për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan, përditëson rregullisht presidentin.

Blinken vendos të shtyjë udhëtimin e tij të planifikuar në Kinë dhe udhëheqja e lartë në të gjithë administratën bie dakord.

E premte, 3 shkurt

Ministria e Jashtme kineze lëshoi ​​një deklaratë duke pranuar se balona është kineze, por pretendon se është një aeroplan civil që përdoret për të mbledhur të dhëna të motit. Kina thotë se ka hyrë aksidentalisht në hapësirën ajrore të SHBA-së dhe shpreh keqardhje. Por zyrtarët amerikanë tërhiqen, duke thënë se balona përdoret qartë për mbikëqyrje dhe shkelja është një shkelje e qartë e sovranitetit të SHBA.

Biden informohet të premten mbrëma mbi planin për të rrëzuar balonën të shtunën mbi Wilmington, Karolina e Veriut, duke përfshirë se çfarë avioni do të përdoret për ta rrëzuar atë dhe cilat anije detare për ta rikuperuar atë, si dhe analizën fillestare të inteligjencës për aftësitë e tij. Biden e miraton planin.

Gjatë gjithë natës, Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe Pentagoni punojnë për të siguruar që të gjitha masat janë në vend që plani të ketë sukses.

E shtunë, 4 shkurt:

Në mëngjes, Biden flet me Austin dhe Sullivan disa herë për misionin. Më vonë, Biden zotohet “ne do të kujdesemi për të” kur u pyet për tullumbace gjatë një ndalese në Sirakuzë, Nju Jork. Ai ndez me gishtin e madh gazetarëve kur u pyet nëse ushtria do ta rrëzonte atë, teksa hipi në Air Force One në bazën e Gardës Kombëtare Ajrore Hancock Field në Nju Jork.

FAA ndalon përkohësisht fluturimet në aeroportet në Wilmington dhe në Myrtle Beach dhe Charleston, Karolina e Jugut. Kjo i lejon aeroplanit ushtarak – një luftëtar stealth F-22 nga Baza e Forcave Ajrore Langley, Virxhinia, F-15 nga baza e Gardës Kombëtare Ajrore Barnes në Massachusetts dhe avionët cisternë nga shumë vende – të futen në pozicion.

Në orën 14:39, F-22 që fluturon në 58,000 këmbë gjuan një raketë të vetme AIM-9X Sidewinder ajër-ajër që rrëzon balonën, e cila fluturon në një lartësi prej 60,000 deri në 65,000 këmbë. Ushtria fillon përpjekjet për të rikuperuar balonën, e cila ra gjashtë milje detare larg bregut në rreth 47 metra ujë. Anija amfibe USS Carter Hall, shkatërruesi USS Oscar Austin dhe kryqëzori Philippine Sea janë në zonë për të ndihmuar në rikuperimin. Zhytësit e marinës janë në gjendje të zbresin në vend nëse është e nevojshme.

Pasi të merret balona, ​​komuniteti i inteligjencës do të fillojë përpjekjet për të analizuar më tej balonën.

“Na ka dhënë në fakt një numër ditësh për të analizuar këtë balonë [dhe] për të mësuar shumë për atë që po bënte kjo balonë, si po bënte, pse PRC mund të përdorte balona si kjo”, tha një zyrtar i lartë i DoD. “Ne kemi mësuar gjëra teknike për këtë balonë dhe aftësitë e tij të vëzhgimit. Dhe dyshoj se nëse jemi të suksesshëm në rikuperimin e aspekteve të mbeturinave, do të mësojmë edhe më shumë”.

Më vonë të shtunën, Kina lëshon një deklaratë duke e quajtur rrëzimin një shkelje të praktikës ndërkombëtare dhe me pasoja të kërcënuara. Qeveria amerikane flet drejtpërdrejt me Pekinin për misionin. Departamenti i Shtetit informon aleatët dhe partnerët në mbarë botën.

“Tullumbaja nuk përbënte kurrë një kërcënim ushtarak apo fizik për popullin amerikan. Megjithatë, ndërhyrja e saj në hapësirën tonë ajrore për disa ditë ishte një shkelje e papranueshme e sovranitetit tonë”, tha zyrtari i lartë i DoD.