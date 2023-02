“Ai ishte një nga këta yje të muzikës rock”: Ish-agjentët e FBI-së të tronditur nga akuza e një prej tyre: Mori 80 mijë dollarë nga një shqiptar

Bota ishullore e agjentëve të kundërzbulimit të FBI-së u trondit muajin e kaluar kur një prej tyre, Charles F. McGonigal, dikur zyrtari më i lartë i kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, u padit për shitjen e aksesit tek zyrtarët rusë dhe shqiptarë në këmbim të qindra mijërave dollarë para të gatshme, citon CNN.









Pasi u tërhoq nga FBI në vitin 2018, McGonigal akuzohet se ka punuar ilegalisht për një nga oligarkët më famëkeq të Rusisë, Oleg Deripaska, i cili ishte i lidhur me hetimin e FBI-së për Rusinë falë lidhjeve të tij me ish-menaxherin e fushatës së Donald Trump, Paul Manafort.

Ish-zyrtarët e FBI-së që punuan me McGonigal i thanë CNN se ishin të habitur, të zhgënjyer dhe “të mërzitur” kur mësuan lajmin. Njëri i quajti akuzat “të tmerrshme”.

“Ky djalosh ishte jashtëzakonisht i respektuar dhe shihej vërtet si një ekspert i kundërzbulimit të karrierës”, sipas një ish-zyrtari të lartë të FBI-së që punonte me McGonigal. “Ai ishte një nga këta yje të rrokut në [kundërzbulimin] i cili, kur dolën punë të vështira, kur dolën detyra shumë të ndjeshme, ai ishte në listën e ngushtë të njerëzve që do t’i shikoje dhe do të thoshe, ‘Hej, ku është Charlie, çfarë po bën ai për gjashtë muajt e ardhshëm?’

Spekulimet janë rrotulluar rreth dëmit të mundshëm që mund të ketë shkaktuar McGonigal, duke përfshirë nëse ai ekspozoi ndonjë informacion të ndjeshëm që mund të dëmtojë sigurinë kombëtare të SHBA. Si një zyrtar i lartë i kundërzbulimit, McGonigal kishte akses në disa nga informacionet më të ndjeshme që zotëronte FBI-ja, si dhe informacionet e CIA-s dhe agjencive të tjera.

Ai do të kishte qenë gjithashtu i ditur për teknikat e grumbullimit të FBI-së, operacionet kundër diplomatëve rusë në SHBA dhe më shumë, thonë ish-zyrtarë të njohur me punën e tij.

Ka gjithashtu pyetje mbi afërsinë e McGonigal me disa hetime të profilit të lartë, duke përfshirë ato që përfshijnë Hillary Clinton dhe bashkëpunëtorët e Donald Trump. McGonigal ndihmoi në mbikëqyrjen e pjesëve të të dy hetimeve.

E gjithë kjo ngjalli një interes të fortë për McGonigal, përfshirë së fundmi nga Kongresi.

Sen. Dick Durbin nga Illinois, demokrati më i lartë në Komitetin Gjyqësor të Senatit, po kërkon një informim mbi “shkallën e vërtetë në të cilën sjellja e pahijshme e supozuar e z. McGonigal mund të ketë ndikuar në këto çështje shumë të ndjeshme, duke përfshirë nëse ai ka kompromentuar burime, metoda dhe metoda të ndjeshme dhe analiza” dhe “nëse sjellja e tij e supozuar e pahijshme ndikoi materialisht në rezultatin e ndonjë hetimi apo kompromentoi më tej sigurinë tonë kombëtare”.

Republikanët gjyqësorë të Dhomës së Përfaqësuesve thanë të enjten se kanë nisur hetimet e tyre.

Peter Lapp, një ish-agjent i kundërzbulimit të FBI-së, i cili dikur ka punuar për McGonigal, i tha CNN se rasti McGonigal është “një siklet absolut” për FBI-në.

FBI sheh rast korrupsioni jo spiunazh

Burime të informuara për këtë çështje i thonë CNN se, të paktën tani për tani, zyrtarët e FBI-së e shohin McGonigal jo si një spiun, por më shumë si një ish-zyrtar të korruptuar që kërkon të fitojë para duke dalë nga dera. Zyrtarët e lartë të FBI-së e hedhin poshtë idenë e arrestimit të McGonigal si një siklet, në vend të kësaj e shpallin atë si një shenjë se byroja është e gatshme të ndjekë të vetët që akuzohen për shkelje të ligjit.

Drejtori i FBI-së, Christopher Wray, mandati i të cilit filloi pak para daljes në pension të McGonigal, u ngrit në një pyetje në lidhje me rastin në një konferencë shtypi të palidhur javën e kaluar.

“Ka disa gjëra të rëndësishme që po humbasin këtu në lidhje me atë rast”, tha Wray. “Është FBI-ja që e nisi këtë hetim, është FBI dhe agjentët tanë që me kujdes dhe metodikë e bashkuan çështjen kundër tij dhe është FBI-ja që e arrestoi… Mendoj se [ajo që] akuzat në atë rast tregojnë është gatishmëria e FBI-së si një organizatë për të ndriçuar një dritë të ndritshme mbi sjelljen që është krejtësisht e papranueshme, përfshirë kur ndodh nga një prej njerëzve tanë, dhe për t’i mbajtur ata njerëz përgjegjës”.

Pas kryerjes së vlerësimeve të dëmit të mundshëm të shkaktuar ndaj informacionit të inteligjencës, si dhe burimeve dhe metodave që zotëronte McGonigal, FBI arriti ta konsideronte atë si një rast të thjeshtë korrupsioni, sipas njerëzve të informuar për këtë çështje.

Byroja nuk e sheh McGonigal si një rast spiunazhi në stilin e Robert Hanssen, spiunit më të dëmshëm në historinë e FBI-së.

Hanssen spiunoi për Rusinë për vite me radhë ndërsa mbante pozicione të nivelit të lartë të kundërzbulimit, duke bërë goditje të vdekura për t’i dhënë Rusisë informacione që ndihmuan në identifikimin e spiunëve amerikanë dhe teknikave të spiunazhit.

Nuk ka asnjë sugjerim në aktakuzën publike, gjithashtu, se McGonigal ka kryer spiunazh. Zyrtarët aktualë dhe ish-zyrtarë të FBI-së të njohur me McGonigal dhe punën e tij thonë se ata besojnë se McGonigal – një ish-kontabilist – thjesht u bë “i pangopur”.

Ish-zyrtarët hedhin poshtë gjithashtu serinë e teorive që janë përhapur në mediat sociale për rolin e McGonigal në hetimin e FBI-së për Rusinë, veçanërisht ato që lidhen me punën e tij për Deripaska.

McGonigal drejtoi seksionin kibernetik të divizionit të kundërzbulimit të FBI-së në vitin 2016, kur byroja po gjurmonte nga afër përpjekjet e inteligjencës ruse për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale. Por ish-zyrtarët thonë se McGonigal nuk kishte autoritetin përfundimtar të vendimmarrjes në hetimin më të gjerë, i cili përfundimisht përfshinte aktivitete shumë përtej aktiviteteve kibernetike të Rusisë.

Një kontakt shqiptar

McGonigal u promovua për të trajtuar disa nga rastet më të ndjeshme të kundërzbulimit në dosjet e FBI-së, duke përfshirë një hetim me aksione të larta për një varg asetesh të CIA-s që ishin vrarë ose humbur ndryshe në Kinë. Ai shihej si kompetent, tepër inteligjent dhe punëtor.

Por në vitin 2017, saktësisht një vit pasi ishte emëruar kreu i divizionit të kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, McGonigal dyshohet se u ul në një makinë të parkuar jashtë një restoranti në qytet dhe pranoi 80,000 dollarë në para nga një person që kishte punuar më parë me Inteligjenca shqiptare.

Është një nga detajet më të çuditshme nga dy paditë kundër McGonigal, të ngritura muajin e kaluar në Nju Jork dhe Uashington, që përfshijnë akuza për pastrim parash, komplot për të shkelur sanksionet e SHBA kundër një oligarku rus dhe gënjeshtra ndaj FBI-së.

Për gati dy vjet përpara daljes në pension të tij në 2018, Departamenti i Drejtësisë pretendon se McGonigal ua shiti në mënyrë efektive aksesin e tij zyrtarëve të lartë amerikanë, duke u përpjekur të ndërmjetësonte takime për individë nga Bosnja dhe Hercegovina në emër të personit të lidhur më parë me inteligjencën shqiptare.

McGonigal dyshohet se pranoi të paktën 225,000 dollarë për atë ndihmë, të gjitha duke gënjyer FBI-në për aktivitetet e tij, duke përfshirë udhëtimet e shumta në Evropë të paguara nga kontaktet e tij shqiptare dhe të marra pa informuar FBI-në, si dhe një marrëdhënie të fshehtë që ai mbante me Kryeministrin e Shqipërisë.

Pasi doli në pension në vitin 2018, sipas padisë së Nju Jorkut, McGonigal shkeli sanksionet e SHBA-së duke marrë pagesa të paligjshme për të ndihmuar Deripaskën në përpjekjen për të hequr sanksionet e SHBA kundër tij dhe për të hetuar një rival politik në Rusi.

Për disa zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë, sjellja e McGonigal ndërsa ai ishte ende duke punuar në byro është shumë më “e tmerrshme”, siç tha ish-zyrtari i lartë, sesa akuzat kundër tij në lidhje me Deripaskën që u zhvilluan pasi ai kishte dalë në pension.

Veçanërisht shqetësues, tha ky person, është pretendimi se McGonigal bëri që FBI të hapte një hetim penal për një shtetas amerikan, në të cilin personi i lidhur më parë me inteligjencën shqiptare pritej të vepronte si një burim njerëzor – por nuk arriti të zbulonte marrëdhënien e tij financiare me atë person në byro.

“Kjo është tepër serioze, kaq padyshim e gabuar – nëse ai ka bërë këto gjëra që ata pretendojnë, nuk është si një zonë gri”, tha ish-zyrtari i lartë i FBI-së.

Blice të një temperamenti

Nuk është e qartë saktësisht se çfarë e informoi FBI-në se një nga agjentët e saj të kundërzbulimit mund të ketë kaluar një vijë.

Në prapaskenë, FBI ka hetuar McGonigal për vite, thanë njerëzit e informuar për këtë çështje, duke përfshirë vëzhgimin e tij për muaj të tërë.

Disa që kanë punuar ngushtë me McGonigal thonë se në atë kohë kishte pak aluzion se diçka nuk shkonte. Peter Lapp, i cili punoi për McGonigal në një rast spiunazhi të lidhur me Kinën dhe më pas u pushua nga puna prej tij, kujtoi për CNN se McGonigal kishte një temperament dhe “u bërtiste” vartësve aq shpesh që zyra kishte një pseudonim për veshjet e poshtme: ” McGonigal Hotwash.”

“Ai do të të bërtiste aq shumë sa do të bësh dushin e dytë të ditës”, tha Lapp

I pyetur nëse ai kishte ndonjë arsye për të dyshuar sjelljen e McGonigal, Lapp ishte i paqartë: “Edhe në retrospektivë, jo. Vetëm sepse je një shef budalla, nuk do të thotë se do të jesh i korruptuar.”

Një tjetër ish-zyrtar i lartë ishte po aq i hapur kur u pyet nëse ata kishin ndonjëherë dyshime se McGonigal ishte i korruptuar. “Absolutisht asnjë kurrë.”