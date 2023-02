Barbra Streisand kërkonte herë pas here… skena seksi me Robert Redford!

Syri i Barbra Streisand duket se ka vezulluar në pamjen e bashkë-yllit të saj simpatik Robert Redford në ‘The Way We Were’, gjë që e bëri atë të binte pas pasionit të saj dhe të dëshironte të xhironte sërish skenat e dashurisë, përsëri, duke shkaktuar një dhimbje koke për producentin dhe buxhetin e filmit.









Sipas Fox News, skena e parë e seksit të Streisand me Redford në dramën romantike “The Way We Were” thuhet se mori dy ditë për t’u xhiruar, duke e detyruar producentin Ray Stark të gërmonte thellë në xhepin e tij.

Raporti doli në dritë pas pretendimeve të Robert Hoefler, i cili shkroi një libër në lidhje me krijimin e filmit të vitit 1973, “Mënyra se si ishin: Si betejat epike dhe egot e mavijosura blenë një histori dashurie klasike të Hollivudit në ekran”, publikuar më 24 janar. Siç shkruan Hofler në faqet e librit, Streisand ishte ndezur kur pa bashkë-yllin e saj.

Libri, ndër të tjera, eksploron sesi bërja e filmit klasik ishte një makth: “Një kastë e vështirë, një komplot konfuz, bashkëpunëtorë të papërputhshëm, vonesa të panumërta, shkrime, tensione në skenë mes të gjithë të përfshirëve. Kishte vështirësi në çdo hap të prodhimit. Kërkesat në rritje të zonjës Streisand, një njeri drejtues, ishin të pallogaritshme”. Kritiku i teatrit dhe autori i librit duket se zbulon, duke nxjerrë në dritë një sfond aspak parajse dhe romantik të filmit popullor.

Lidhur me skenat e dashurisë që filmuan dy aktorët, Hoeffler vuri në dukje: “Streisand kërkoi vazhdimisht xhirime, me Redford në krye të saj”. Nuk ka asnjë arsye që një skenë e tillë të zgjasë dy ditë. Filmi tashmë po shkonte jashtë buxhetit dhe planit. Ray Stark (producenti ekzekutiv) ishte veçanërisht i mërzitur që u deshën dy ditë për të xhiruar. Redford nuk bën asgjë në skenë. Ai është shtrirë atje duke fjetur dhe në një moment, ai lëviz, e puth qafën dhe bie në gjumë”, raporton Fox News për skenën e zjarrtë që u pagua shumë nga Stark.

Në fakt, pas dy ditësh të tëra dhe në fund të këtyre pamjeve specifike dhe të përsëritura, Robert Redford i hodhi një sy regjisorit, Sidney Pollack, dhe tha: “Mjaft më ka ardhur”, duke i dhënë fund instinkteve të egra të Hollivudit.

Barbra Streisand asked Robert Redford to do ‘take after take’ of sex scene in ‘The Way We Were,’ book claims https://t.co/k4d5JMQVdP — Fox News (@FoxNews) February 6, 2023

Në libër, Hofler pohoi se Streisand ishte “e magjepsur” me yllin e saj: “Disa njerëz në xhirime më thanë se Streisand kishte një dashuri të çmendur për Redford. Regjisori, Sidney Pollack dhe skenaristi, Arthur Lorenz, thanë të njëjtën gjë”, shpjegoi Hofler. “Ishte e qartë për të gjithë se ajo e donte atë. Një gjë tjetër që bëra në libër, është se fola për të gjitha aktoret e tjera që luajtën bashkë me të, të cilat gjithashtu pranuan se ishin të dashuruar me të. Meryl Streep dikur tha: “Robert Redford puth më mirë se kushdo në Hollywood”. Natalie Wood gjithashtu mendonte se ai ishte një njeri i mrekullueshëm.’

Kur u filmua “The Way We Were”, Robert Redford ishte i martuar dhe madje kishte katër fëmijë: “Ai i mbajti gjërat jashtëzakonisht profesionale. Dhe ai as që donte të takohej me Barbarën. Kur erdhi koha për filmin, ajo donte që gjithçka të ishte spontane… Ishte gjithashtu e njohur në Hollywood që Barbara kishte lidhje me burra kryesorë. Por jo të gjithë. Ai e urrente Walter Matthau në “Hello Dolly””, theksoi Robert Hoeffler.

Pas filmit romantik të vitit 1973, Barbra Streisand u nominua për një Oskar për Aktoren më të Mirë. Filmi fitoi dy çmime Oscar, duke përfshirë këngën më të mirë origjinale për “The Way We Were” të Streisand-it, i cili gjithashtu zuri vendin e parë në Billboard Hot 100.

Swegger i dyfishtë i veshur nga Robert Redford

Informacioni në libër kërkonte gjithashtu që Robert Redford të vishte një palë të brendshme të ngushta – si spasurë – në skenat e dashurisë, për t’u mbrojtur nga orekset e yllit të famshëm.

Madje, aktori biond nuk e ka vlerësuar Streisand-in, pasi nuk e ka cilësuar si aktore serioze.

Siç shkruan Hofler në faqet e librit, ylli i Hollivudit u ndez nga shikimi i kolegut të saj, kështu që Redford mori masa paraprake në skenat e dashurisë së filmit: “Legjenda e Hollivudit, tani 86 vjeç, hezitonte të punonte tani. 80-vjeçarja Streisand dhe madje kishte veshur dy bluze para se të binte në shtrat me të ”, thotë kritiku i teatrit.

Herën e parë që dy aktorët bënë seks, Barbara duhej të “ndizte” Redfordin i cili kishte konsumuar shumë alkool. Streisand nuk mundi t’i zbuste dëshirat e saj me pamjen e bukurisë natyrore të Redfordit. Por, sipas autorit, aktori amerikan nuk ka dashur të jetë në një lidhje me një grua që nuk e konsideronte si “aktore serioze” dhe mbi të gjitha përpiqej të “mbronte veten”, pasi ishte baba i martuar.