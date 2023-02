Historia tronditëse e këngës së Bonnie Raitt që sfidoi Beyonce dhe Adele

Ndërsa triumfi i pritshëm i Beyonce -s mund të ketë tërhequr vëmendjen dhe zhurmën në ndarjen e çmimeve Grammy 2023 mbrëmë, surpriza e madhe e natës, megjithatë, erdhi nga këngëtarja 73-vjeçare e country, Bonnie Raitt, e cila arriti të rrëmbejë çmimin e lakmuar për “Kënga më të mirë të vitit”.









Ndërkohë që të gjithë prisnin që konkurrenca në këtë kategori të kthehej në një betejë të ashpër mes Beyonce-s dhe Adel-es, të cilët hynë me super hitet e tyre përkatësisht ‘Break My Soul’ dhe ‘Easy on Me’, balada e saj e zemrës ‘ Just like that’, e frymëzuar nga një histori e vërtetë tronditëse, erdhi për të vërtetuar se fuqia më e madhe, edhe në botën e show biz-it, fshihet te emocioni njerëzor dhe madhështia e dhënies.

Ishte viti 2018 kur interpretuesja amerikane, e cila është nderuar në të kaluarën me çmime të mëdha, ndoqi në lajme historinë e një gruaje që humbi djalin e saj dhe mori vendimin e guximshëm për të dhuruar organet e tij. Disa vite më vonë, burri që kishte marrë zemrën e fëmijës së saj u shfaq para saj. Ai u ul përballë saj dhe e pyeti nëse do të donte t’i vinte dorën në gjoks për të dëgjuar zemrën e djalit të saj të humbur para kohe, e cila vazhdonte të rrihte në trupin e tij.

“Ishte gjëja më emocionuese që kam parë ndonjëherë në jetën time”, kishte rrëfyer më parë Bonnie Raitt. Ky emocion i thellë i saj, admirimi i saj i pakufi për të gjitha këto familje që arrijnë në dhimbjen e pashprehur të humbjes së tyre personale, t’u ofrojnë jetë njerëzve të tjerë, lindi nevojën e saj të brendshme të thellë, pikërisht në atë moment, për të bërë këtë tronditëse. këngë tregimi. Kështu ndodhi. Kënga “Just Like That”, në fakt ishte ajo që i dha titullin albumit të saj të ri, të cilin ia kushtoi edhe kantautorit dhe mikut të saj të ngushtë, John Prine , i cili vdiq në vitin 2020 nga koronavirusi.

“Sa herë që dëgjoj për një familje që i dhuron organet e fëmijës së tyre, i cili u vra ose vdiq papritur, mendoj se si në pikëllimin dhe tronditjen e tyre, ata kanë mendimin, dhembshurinë dhe dashurinë për të bërë një gjë të tillë, sa janë në gjendje të bëjnë diçka. kaq e pabesueshme por edhe si do të ndihet për ta personi që ka marrë organin e fëmijës së tyre”, kishte deklaruar ajo në një intervistë të mëparshme.

Siç doli, kënga e saj krijoi të njëjtat emocione të forta në botë që e dëgjoi dhe i dha vrullin për të luftuar me gjigantët e skenës muzikore botërore dhe për të fituar.

Megjithatë, vetë interpretuesja nuk e priste që ta merrte këtë çmim. Habia dhe emocioni dukej në sytë e saj, në fjalët e saj, kur e mori: “O Zot, jam shumë e habitur, nuk di çfarë të them. Kjo nuk mund të ndodhë…” ishin fjalët e saj të para para se të shtonte menjëherë më pas: “Isha shumë i frymëzuar për këtë këngë nga historia e pabesueshme e dashurisë, mirënjohjes dhe bujarisë së dikujt që i dhuron organet e një personi të dashur për të ndihmuar dikë tjetër për të. jetojnë. Dhe kjo histori ishte kaq e thjeshtë dhe kaq e bukur për këto kohë të vështira që jetojmë.”

Për të përfunduar me një theks kuptimplotë: “Unë nuk shkruaj shumë këngë, por jam shumë krenare që e vlerësuat këtë këngë të veçantë”.