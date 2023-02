Këngëtarja me famë botërore Adel bën ëndrrën e saj realitet gjatë ceremonisë në Grammy, takohet me Rock

Adele po fiton zyrtarisht në jetë pasi arriti ëndrrën e saj të kahershme për të takuar Dwayne “The Rock” Johnson në çmimet Grammy të këtij viti .









Momenti epik u orkestrua nga prezantuesi i Grammy- t, Trevor Noah , i cili e nisi shfaqjen e së dielës duke iu afruar tryezës së Adelës gjatë monologut të tij hapës dhe duke zbuluar disa fakte më pak të njohura për këngëtaren britanike.

“Kjo është një nga gjërat më të çuditshme që kam zbuluar: Personi që Adele ka dashur gjithmonë ta takojë, por kurrë nuk e ka pasur, është Dwayne Johnson”, tha ai para audiencës së mbushur me yje në ceremoninë e 65-të vjetore, shkruan CNN.

“Kam zbuluar se ai është gjithashtu një fans i madh i juaji.”

Këngëtarja e habitur u ngrit në këmbë dhe mori një përqafim nga njeriu i aksionit të Hollivudit.

“Adele takohet me The Rock, The Rock takohet me Adele! Për herë të parë ndonjëherë!” tha Noah. “Në rregull, ju të dy njiheni, ne duhet të vazhdojmë shfaqjen në lëvizje!” Miqësia e re e Adele dhe Johnson u forcua të dielën mbrëma, kur ai u ngjit në skenën në Crypto.com Arena në Los Angeles për t’i dhënë asaj çmimin më të mirë të performancës solo pop për “Easy On Me”.

“Ngrihu këtu, shoqja më e mirë Adele”, tha ylli i “Black Adam”.

16-herë fituesja e Grammy-it u emocionua teksa ia kushtoi fitoren djalit të saj Angelo përpara se të kujtonte se partneri i saj, Rich Paul, i tha asaj para shfaqjes: “Mos qaj, nëse fiton ndonjë gjë, mos qaj. ”

“Dhe ja ku jam duke qarë,” tha ajo.