“Kosova pranon propozimin franko-gjerman”, Kurti pas takimit me Laçak: Bazë e mirë për diskutimet e mëtejshme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se Kosova e pranon propozimin e BE-së për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

Në një postim në Twitter pas takimit me të dërguarin e posaçëm të BE në lidhje me dialogun Prishtinë- Beograd, tha se propozimi konsiderohet si një bbazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara.

“Shkëmbim i mirë me të dërguarin special të BE-së Miroslav Lajçak gjatë një drekë pune në Prishtinë. Ne e pranojmë propozimin e BE-së për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe e konsiderojmë atë një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme dhe një platformë solide për të ecur përpara”, ka shkruar Kurti.

Good exchange with EU special envoy @MiroslavLajcak over a working lunch in Prishtina. We do accept the EU proposal for normalization of relations between Kosova and Serbia, and consider it a good basis for further discussion and a solid platform for moving forward. pic.twitter.com/gKrymnQAmF

— Albin Kurti (@albinkurti) February 6, 2023