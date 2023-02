“Merrni rreziqet tuaja”, njihuni me parashikimin e horoskopit për sot

Dashi









Në përpjekjen tuaj për të çliruar veten nga atmosfera e tensionuar e Hënës së Plotë të djeshme, sot e gjeni veten të fokusuar në gjithçka që mund t’ju sjellë gëzim, kënaqësi dhe kënaqësi. Financat mund t’ju shqetësojnë, por disa situata do t’i shihni më me qetësi. Në të njëjtën kohë, sextili i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve ofron sot diskutime dhe kontakte konstruktive për çështje profesionale. Një çështje pune që ju shqetësonte është zgjidhur dhe ju ndiheni të lehtësuar.

Sekstili i sotëm Merkur-Neptun ju ndihmon të përmbushni një plan profesional dhe të qetësoheni nga përfundimi i situatave në punë. Sot pritet të jeni me fat në financat.

Demi

Humori juaj nuk është veçanërisht i mirë, vazhdoni të keni tension për çështje personale, familjare, profesionale dhe po kërcitni thonjtë. për keqkuptime, kryesisht sepse ndiheni të lodhur dhe të çorganizuar. Gjashtëkëndëshi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve, megjithatë, është rruga e bukur e ditës, pasi përmes kontakteve miqësore që keni, do të kuptoni se ka njerëz që ju duan dhe kujdesen për ju. Përveç kësaj, aktivitetet krijuese do të funksionojnë sot relaksuese dhe psikoterapeutike.

Nuk ju pëlqen pasiguria e jetës suaj profesionale, por sot e kuptoni se diku keni faj dhe kujdeseni për ndryshimet e menjëhershme. Nuk jeni të kënaqur me financat tuaja dhe jeni në ankth për të gjetur zgjidhje.

Binjakët

Vetëm përpiquni të mos jeni kaq imponues në dëshirat tuaja dhe të mos i bëni presion vetes dhe të tjerëve që gjithçka të ndodhë menjëherë dhe shpejt ashtu siç dëshironi. Seksi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve ju ofron lajme që do të përmbushin një plan tuajin pune apo financiar.

Asgjë nuk mund të pengojë biznesin tuaj sot, pasi një ëndërr e madhe apo plan biznesi është tashmë në tryezën e diskutimit dhe lajmet janë të këndshme. Disa lajme parash ju bëjnë të ndiheni pak më me fat.

Gaforrja

Po përpiqeni të siguroni veten financiarisht, po kërkoni zgjidhje që do t’ju ndihmojnë të ngriheni përsëri në këmbë dhe jeni të shqetësuar se si do të arrini të përmbushni detyrimet tuaja. Sekstili i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga Peshqit ju lehtëson gjatë ditës sepse do të ketë mesazhe të buta e të ngrohta dashurie për ndjenjat tuaja ose do të merrni mbështetje nga një person me të cilin keni një lidhje të ngushtë.

Vraponi dhe nuk arrini në punë dhe ndjeheni sikur je i lodhur, sepse sado të mundohesh, je gjithmonë në të njëjtin vend. Në financat tuaja, shpenzimet që po vrapojnë këtë herë nuk ju lënë të relaksoheni.

Luani

Rebeloheni dhe reagoni ndaj kujtdo që nuk ju vlerësoi, nuk ju respektonte apo nuk llogariste tek ju dhe përpiqeni me dhëmbë e gozhdë të mbroni veten dhe të imponoheni në situata. Gjashtëkëndëshi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve është një aspekt astrologjik që gjatë ditës do t’ju ofrojë shfajësim dhe kënaqësi në financat. Përveç kësaj, shoqëria e një libri, apo edhe aktivitetet krijuese që ju mbushin, do të funksionojnë sot jashtëzakonisht me ankth.

Në profesionin tuaj jeni tërësisht krijues dhe frymëzimet që do të keni do të jenë një mundësi për të vazhduar me sukses çështjet tuaja të punës. Një lajm financiar ju sjell gëzim.

Virgjëresha

Mbyllni çështjet në pritje, rregulloni detyrimet tuaja ndërkohë që veproni në mënyrë mjaft të dyshimtë sepse rreth jush ka gjëra që nuk ju pëlqejnë dhe mendoni se dikush po ju konkurron, ju minon ose ju fsheh informacione të rëndësishme. Profesionalisht, sot është mirë të tregoheni të kujdesshëm në diskutimet që do të zhvillohen. Gjashtëkëndëshi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve është një aspekt astrologjik që gjatë ditës do të japë një mesazh pozitiv, ose një takim të bukur që do të sigurojë kënaqësi emocionale.

Në biznesin tuaj është mirë të mos i shpallni planet tuaja të afërta dhe të tregoheni të moderuar në kontaktet me kolegët. Hapet rruga drejt ditëve më të mira në financa.

Peshorja

Jeta juaj shoqërore sot është aktive ndërsa zhvillimet e ditës do jenë pozitive, përderisa pranoni mbështetjen dhe ndihmën që një person i juaji do të dëshirojë t’ju japë me dëshirë. Mos nxitoni të gjykoni situata apo ndjenja sepse do të bini jashtë. Gjashtëkëndëshi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve është një aspekt astrologjik që gjatë ditës do të sjellë zgjidhjen e problemeve në shtëpi dhe në familje dhe do të mund ta organizoni më lehtë dhe më bukur jetën tuaj të përditshme.

Në biznesin tuaj dita është e përshtatshme për takime, kontakte, intervista, ndërsa në financat vazhdoni të jeni në një fazë kalimtare ku ka shqetësime.

Akrepi

Hëna e Plotë e djeshme në Luan vazhdon ndikimin e saj dhe e sigurt është se shumë nga objektivat që keni pasur duket se janë modifikuar gjatë kësaj kohe. Gjashtëkëndëshi i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga shenja e Peshqve është një aspekt astrologjik që gjatë ditës do të ofrojë një lajm apo një takim emocional që do t’ju shkarkojë dhe do t’ju ëmbëlsojë.

Ndaluni në biznes sepse një grindje mund të çojë në ndërprerjen e bashkëpunimit. Para se t’i thoni “lamtumirë” një pune, është mirë të keni disa alternativa që të mos vuani. Në financat tuaja as nuk qeshni dhe as nuk qani.

Shigjetari

Ju merrni rreziqet tuaja, riorganizoni, ndërmerrni përvoja të reja dhe jeni të hapur ndaj stimujve të rinj, planeve të reja apo edhe marrëveshjeve. Sekstili i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin e shenjës së Peshqve ju ofron sot një lajm, një propozim me karakter financiar që do e vlerësoni siç duhet dhe do ju zgjidhë duart.

Modelet e reja inovative janë tani në punët e biznesit tuaj dhe ju jeni plotësisht krijues. Në financat dita është e përshtatshme për marrëveshje financiare.

Bricjapi

Mundohuni të mos i fryni ndjenjat dhe mos u bëni një gjykatës i rreptë i vetes, sepse mbi të gjitha ju vetë “të bëni padrejtësi”. Keni takime dhe komunikime sentimentale që do të ringjallin një marrëdhënie.

Diskutimet profesionale të ditës do të çojnë në themelimin e një plani pune që do t’ju pëlqejë dhe do t’ju kënaqë. Në financat tuaja, tani për tani fondi është në të kuqe.

Ujori

Dëshironi të rebeloheni dhe të reagoni ndaj të gjithë atyre që nuk ju kanë marrë parasysh kohët e fundit, por përmbahuni dhe përpiquni t’i menaxhoni më me qetësi marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja. Trini i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin nga Peshqit ju ndihmon të mbyllni disa pritje financiare dhe të merrni pak lehtësim.

Mundohuni të punoni më vetëm sot, ndaloni së foluri me kolegët dhe bëni ushtrime për menaxhimin e zemërimit, e di që jeni të lodhur dhe mbi lodhjen tuaj mund të veproni shumë në mënyrë të ngathët. Në financë vjen një lajm surprizë.

Peshqit

Zgjuarsia dhe mendimi inovativ do të jenë çelësi i suksesit tuaj në punë, ndaj ndiqni një rrugë të ndryshme nga ajo që keni marrë deri tani. Sekstili i Mërkurit nga Bricjapi me Neptunin e shenjës suaj të horoskopit ju ofron mundësinë për rrjetëzim, kontakte me njerëz miqësorë, ndërsa imagjinata, idealizmi dhe ndjeshmëria do të formojnë triptikun e zhvillimeve pozitive sot.

Çështjet profesionale ju shqetësojnë, por më besoni se do t’ia dilni, pavarësisht nëse do të jeni jashtëzakonisht të stresuar sot. Në financë, një ide mund të jetë vërtet zgjidhja për një rrugë pa krye që keni pasur në 4 muajt e fundit.