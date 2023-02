Pamje drithëruese/ Ekipi i personelit në shpëtim të vogëlushit i cili qëndron pa lëvizur nën gërmadhat e godinës, ndiqni bisedën emocionuese mes tyre (VIDEO)

Pamje drithëruese janë ato të cilat janë transmetuara nga televizioni turk A Haber tregon dialogun mes ekipit të kërkim shpëtimit në qytetin Adana të Turqisë dhe një fëmije, i cili u nxor nga rrënojat i plagosur.









Teksa ishte nën rëndoja, ekipi përpiqet ta qetësojë vogëlushin duke i thënë se sapo ta shpëtojë do t’i japë atij një çokollatë në mënyrë që ai të pushonte nga të qarit.

Teksa dëgjonte këshillat e tyre djali shihet se qëndron i tmerruar pa lëvizur nën gërmadhat e godinës së shkatërruar në lagjen “Yurt” në Adana.

“Sa të të shpëtoj, do të marr një çokollatë për ty. Pasha i vogël po të nxjerrim edhe pak fare duro, por mos e lëviz kokën, do të jap çokollatë. Pasha i vogël, je mirë, të lutem vetëm mos qaj. A ke pirë ujë? Na pi pak ujë tani. Unë jam këtu me ty, jam në krahun tënd”- i thotë djalit të vogël punonjësi i kërkim shpëtimit që i qëndroi pranë në momentet më të vështira.

"Buradan çıkalım çikolatan benden"#Adana'da Yurt Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

O anlarda #UMKE ekipleri ile çocuk arasında geçen diyalog ise duygulandırdı.#deprem #Kahramanmaraş pic.twitter.com/bzHFXD9Iqu — A Haber (@ahaber) February 6, 2023