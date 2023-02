VIDEO/ Tërmeti i fortë prej 7.8 ballë, sheshon qytetin turk. Pasojat janë të frikshme

Një tërmet shkatërrimtar ka goditur Turqinë dhe Sirinë mëngjesin e sotëm, duke lënë pas mbi 600 viktima dhe 3 mijë të plagosur.

Pasojat janë të rënda, pasi mijëra banesa janë shkatërruar ku siç shihet në videon e mëposhtme në qyteti turk i Kahramanaras, situata duket e tmerrshme.

Thuajse i gjithë i qyteti është i sheshuar dhe nën rrënoja. Situata duket e njëjtë me atë në Ukrainë, ku raketat e Putinit kanë asgjësuar shumë qytete ukrainase, por në Turqi kjo situatë është krijuar nga natyra dhe jo nga dora e njeriut.

Horrible footage of widespread earthquake damage in the Turkish city of Kahramanmaraş.#Turkey #Turkiye #Syria #earthquake #deprem #Türkiyem #ACİL pic.twitter.com/epUsa2RxoG

— World Times (@WorldTimesWT) February 6, 2023