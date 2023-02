Alarmi i OBSH: Vlerësimet e të vdekurve në Turqi dhe Siri janë të frikshme, ata do të kalojnë 20,000

Përballë një skene dramatike të paprecedentë, komuniteti ndërkombëtar është spektator, ndërsa Recep Tayyip Erdoğan shpalli rritjen e listës së zezë të viktimave, ndërkohë që shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për tre muaj në 10 provinca të vendit të tij.

Me peizazhin e shkatërrimit që shkakton emocione globale dhe shpëtimtarët ende po luftojnë një betejë titanike në rrënoja me shpresën për të nxjerrë nga rrënojat të gjallët, shumica e vendeve po deklarojnë mbështetjen e tyre praktike për Turqinë.

Për momentin, të vdekurit nga tërmeti 7.8 Rihter dhe pasgoditjet i kalojnë 5000 gjithsej në Turqi dhe Siri.

Mes të vdekurve dhe mijëra fëmijë, sipas të dhënave nga Unicef, me përfaqësuesin e tij James Elder që shpreh frikën e shumë vdekjeve të frikshme të të miturve.

“Shkatërrimi i shkollave, objekteve mjekësore dhe spitaleve do të ketë rezultuar në një numër të konsiderueshëm të vdekjeve të fëmijëve”, shkroi Reuters. Refugjatët sirianë në Turqi janë ndër më të prekshmit nga tërmeti më i fuqishëm – siç e karakterizojnë ekspertët – të shekullit të kaluar. Ata ikën nga lufta civile e ndezur për më shumë se një dekadë në vendin e tyre dhe u ndeshën me një luftë tjetër.

Ende ka një luftë për numrin e saktë të viktimave, me Organizatën Botërore të Shëndetësisë që ka paralajmëruar më herët për një rritje të konsiderueshme në orët e ardhshme që mund të arrijë në 20,000 të vdekur.

Një tërmet me intensitet të ngjashëm në rajon kishte vrarë, në vitin 1999, të paktën 17,000 njerëz.

Megjithatë, sipas Reuters, rreth 13.5 milionë njerëz janë prekur nga tërmeti.

“Jemi rrënuar, na shpëto” – Krahina ku nuk është dërguar asnjë shpëtimtar

“Ka zëra, por askush nuk del”, thotë Deniz, duke mbajtur kokën në duar dhe duke u ankuar për mungesën e përpjekjeve për të shpëtuar çdo të bllokuar në rrënojat e ndërtesave që u shembën pas tërmetit në Turqi dhe Siri që vrau mijëra njerëz.

Thirrjet e dëshpëruara për ndihmë mund të dëgjohen përmes rrënojave të ndërtesave në provincën bregdetare mesdhetare të Hatay, ku viktimat e tërmetit po përpiqen të ngrohen në fshat duke ndezur zjarre në shi dhe të ftohtë. Hatay, i cili kufizohet me Sirinë në veriperëndim, është provinca më e goditur e Turqisë me të paktën 872 të vdekur.

Banorët e saj ankohen për reagimin joadekuat të urgjencës, ndërsa vetë shpëtimtarët pohojnë se ka qenë shumë e vështirë sigurimi i pajisjeve.

Denisi shpërthen në lot ndërsa tregon një ndërtesë të shembur në të cilën prindërit e tij janë bllokuar ndërsa presin ekuipazhet e shpëtimit.

“Jemi të shkatërruar, jemi të shkatërruar. Oh Zoti im! Ata qajnë për ndihmë. Ata thonë ‘na shpëto’, por ne nuk mund t’i shpëtojmë. Si mund t’i shpëtojmë? Askush nuk ka ardhur që në mëngjes”, thotë Deniz.

Vetëm në Hataj janë shkatërruar më shumë se 1200 ndërtesa, njoftoi ministri i Shëndetësisë Faretin Koca.

Another Second massive #earthquake with a Magnitude of 7.6 hit Türkiye’s southern region on February 6 as rescuers were searching for survivors.

Ya Allah Reham #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #earthquakes #deprem #Turkiye #هزة_أرضية #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/6RHBpEHRh0

— Sarah Anwar (@saraanwar45) February 7, 2023