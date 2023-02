Degradon debati mes Amos e Luizit/ Aktori lëshon gojën e ofendon rëndë Kiarën: Krisu ti dhe ajo pu**na jote!

Aktori Amos Zaharia vazhdon të japë deklarata të rënda kundrejt këngëtarit Luiz Ejllit, të cilat kanë sjellë reagimin e ashpër të publikut shpesh herë.









Në rrjetet sociale është duke qarkulluar një video ku Amos në debat e sipër me Luizin i kërkon atij të largohet nga shtëpia së bashku me Kiarën, të cilës iu referua me një fjalë shumë të rëndë.

“Krisu tani ti edhe ajo p*tana jote”, thotë Amosi, ndërsa Luizi i kundërpërgjigjet: Ik kris b**ën”.

Kujtojmë se disa javë më parë, Amos ‘ka shprehur dëshirën’ që Luizi të digjej teksa mbante në dorën shaminë e beqarit gjatë ceremonisë së dasmës, apo që pishina të ishte e mbushur me benzinë.