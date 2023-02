A i pëlqen s*ksi në grup? Habit banorja e ‘Big Brother’: Unë mendoj se janë dëshirat e njerëzve

Banorët e Big Brother VIP Kosova, Bruno dhe Xhuli kanë debatuar rreth seksit me shumë individë që ndryshe njihet edhe si orgji.









Bruno është shprehur të jetë kundër kësaj mënyrë të të bërit seks, pasi sipas tij, “kjo nuk është njerëzore”. Por, Xhuli e ka kundërshtuar, teksa ka thënë se “përderisa partnerët janë në rregull me këtë gjë, le ta bëjnë”.

Juliana Nura: Unë po flas dhe për veten në qoftë se më vjen një mundësi se unë jam në atë nivel tëmendimeve që ok me bo diçka me partnerin tim krejt është ok. Nuk është asgjë e keqe thjesht jemi ndryshe në situata të ndryshme unë për vete jam pak më tradicionale. Unë kam qejf me e pas burrin për vete.

Bruno: Të pëlqen ty të bësh në familje skena në familje ti me burrin ai të marri shokun e tij

shoku gruan. Kjo ndodh se njerëzit i bëjnë por pësr muua nuk është njerëzore.

Juliana Nura: Për ty është normale e për dikë është normale.

Bruno: Ky është çrregullim njerëzor.

Juliana Nura: Unë mendoj se janë dëshirat e njerëzve të ndryshme.