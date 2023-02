‘Rama të hetojë sa më parë’/ PL për skandalin ‘McGonigal’: Kuvendi të pranojë kërkesën e opozitës për të hetuar veprimtaritë e paligjshme të kryeministrit dhe interpelancën me 13 pyetje

Partia e Lirisë ka reaguar sërish në lidhje me skandalin ‘McGonigal’, ku sekretari i Përgjithshëm akuzon kryeministrin Edi Rama se “është sot nën akuzë dhe i faktuar botërisht për implikimin e tij të drejtpërdrejtë në aferën korruptive shtetërore.









Në një deklaratë për mediat, Blushi tha se Rama duhet të hetohet sa më parë nga SPAK pasi faktet e reja që dalin çdo ditë janë shokuese.

Sakaq shton se është detyrim kushtetues i Kuvendit që të pranojë kërkesën e opozitës me 13 pyetje për interpelancë me Kryeministrin dhe për të nisur pranimin e kërkesës për ngritjen e komisionit hetimor për të hetuar të gjithë veprimtarinë antikushtetuese dhe të paligjshme të Ramës.

Deklarata e plotë:

Edi Rama është sot nën akuzë dhe i faktuar botërisht për implikimin e tij të drejtpërdrejtë në aferën korruptive shtetërore “McGonigal”.

Akuzat e ngritura nga drejtësia amerikane për:

– Shpërdorim të detyrës;

– Ndikim të paligjshëm të zyrtarëve publikë;

– Minimin mafioz të pluralizmit politik;

– Trafik të paligjshëm influencash;

– Korrupsion aktiv;

i vënë vulën rolit mafioz të Edi Ramës në këtë superskandal, që meriton të hetohet sa më parë nga SPAK, e ngritur posaçërisht për të ndëshkuar korrupsionin në nivelet më të larta shtetërore. Në dritën edhe të fakteve të reja të pakundërshtueshme dhe shokuese të publikuara çdo ditë nga mediat amerikane, në veçanti nga prestigjozet Neë York Times dhe CNN, është tashmë e provuar se mes Edi Ramës dhe McGonigal nuk ka patur kurrë një bashkëpunim për çështje rajonale siç gënjen publikisht Kryeministri, por vetëm një aferë të zezë mafioze, personale dhe politike, për të asgjësuar, me paratë e korrupsionit qeveritar, demokracinë, pluralizmin politik dhe shtetin ligjor në Shqipëri. Një biznes i vërtetë, prapa të cilit fshihen edhe liçenca për shpime nafte për subjekte të lidhura me çështjen, që fakton një tjetër akuzë, të bërë më herët edhe nga opozita, për trajtimin e Shqipërisë dhe pasurive publike të shqiptarëve, si plaçkë trafiku dhe pronë private të Edi Ramës. Në kushtet kur edhe Senati dhe Kongresi në SHBA po kërkojnë me forcë hetimin e gjithëanshëm të aferës ku është implikuar një ish-zyrtar i lartë i FBI, i bëjmë thirrje SPAK të nisë menjëherë hetimet për Kryeministrin Rama, i cili po përpiqet në këtë periudhë të shkatërrojë provat, të intimidojë dhe shantazhojë dëshmitarët dhe të pengojë me çdo mjet antidemokratik kërkesën kushtetuese të opozitës për transparencë dhe llogaridhënie para Kuvendit, nëpërmjet interpelancës dhe një komisioni hetimor parlamentar për zbardhjen e kësaj afere mafioze, me dimensione të mëdha, që rrezikon rëndë Sigurinë Kombëtare dhe ka cenuar si kurrë më parë marrëdhëniet miqësore dhe aleancën strategjike me SHBA. Është detyrim kushtetues i Kuvendit të Shqipërisë, të pranojë kërkesën e opozitës me 13 pyetje për interpelancë me Kryeministrin dhe për të nisur pa vonesë pranimin e kërkesës tjetër për ngritjen e komisionit hetimor parlamentar për të hetuar të gjithë veprimtarinë antikushtetuese dhe të paligjshme të Edi Ramës, që prej kohësh e ka kthyer institucionin të cilin drejton në një çerdhe korrupsioni, nepotizmi, manipulimi dhe trafikimi mafioz të influencave.